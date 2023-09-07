يشاع أن نماذج iPhone القادمة ستتحول إلى شحن USB-C

انتشرت شائعات مفادها أن طرازات iPhone القادمة ستقوم بالتبديل من الشحن Lightning إلى USB-C. تعد هذه الأخبار مهمة لأن شركة Apple لم تغير منفذ شحن iPhone منذ عام 2012 عندما انتقلت من الموصل ذو 30 سنًا إلى نظام Lightning. لا يعتمد التحول إلى USB-C فقط على تفضيلات Apple، ولكنه مدفوع بقانون الاتحاد الأوروبي الذي يتطلب أن تكون جميع الهواتف متوافقة مع شواحن USB-C.

يمكن أن يحقق التحول إلى شحن USB-C العديد من الفوائد لمستخدمي iPhone. يوفر USB-C شحنًا أسرع وسرعات بيانات مقارنة بـ Lightning. تدعي شركة Apple أنه مع موديلات iPhone الحديثة، يمكن للمستخدمين شحن بطاريتهم بنسبة تصل إلى 50٪ في حوالي 30 دقيقة باستخدام كابل Lightning إلى USB-C. في المقابل، يمكن للهواتف من شركات مثل One Plus أو Motorola تحقيق ما يقرب من ثماني عمليات شحن كاملة في نفس المقدار من الوقت. هناك تقارير تشير إلى أن شركة آبل قد تزيد الشحن السلكي السريع إلى 35 واطًا في بعض طرازات iPhone 15، مما قد يعزز قدرات الشحن بشكل أكبر.

يدعم USB-C أيضًا سرعات نقل بيانات تصل إلى 40 جيجابت في الثانية، بينما يدعم Lightning ما يصل إلى 480 ميجابت في الثانية فقط. بالنسبة للمستخدمين الذين لديهم أجهزة Apple متعددة مثل أجهزة MacBooks وiPad، فإن وجود شاحن عالمي واحد سيؤدي إلى تبسيط عملية الشحن وتقليل الفوضى. بالإضافة إلى ذلك، فإن USB-C ليس مملوكًا لشركة Apple، حيث تستخدم الشركات المصنعة للإلكترونيات الأخرى هذا المعيار أيضًا. لذلك، من المرجح أن يكون لدى المستخدمين بالفعل كابل USB-C أو يمكنهم العثور عليه بسهولة مقارنة بكابلات Lightning.

وبالنظر إلى الممارسات السابقة لشركة Apple، هناك تكهنات حول ما إذا كان التحول إلى USB-C سيؤدي إلى برنامج اعتماد لأجهزة الشحن المعتمدة. تدير شركة Apple حاليًا برنامج شهادة "Made for iPhone"، والذي يسمح للمصنعين بالحصول على موافقة رسمية على منتجاتهم. ومع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كانت شركة Apple ستقدم برنامجًا مشابهًا لشواحن USB-C. ومن المأمول ألا تقصر شركة آبل قدرات الشحن وسرعة البيانات الخاصة بجهاز iPhone 15 على نظامها البيئي الخاص، حيث أن الغرض من قانون الاتحاد الأوروبي هو الترويج لاستخدام أي شاحن على أي جهاز صغير.

من المتوقع أن تعلن شركة Apple عن تشكيلة iPhone 15 خلال حدث يوم 12 سبتمبر. إلى جانب أجهزة iPhone الجديدة، هناك أيضًا شائعات عن تحديث سماعات AirPods المزودة بحافظات شحن USB-C. للبقاء على اطلاع بأحدث أخبار Apple ومراجعات المنتجات، راقب تغطية C Net قبل الحدث وأثناءه وبعده.

المصادر: سي نت