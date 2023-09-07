يتوقع المحللون استجابة صامتة من المستثمرين لمقدمة iPhone 15

يتوقع محللو وول ستريت استجابة ضعيفة من المستثمرين لطرح هاتف iPhone 15 من شركة Apple يوم الثلاثاء. في السنوات الأخيرة، لم يكن لإطلاق iPhone الجديد تأثير كبير على أسهم شركة Apple.

يمكن أن تعزى الاستجابة الباهتة إلى الطبيعة المتزايدة لترقيات iPhone وحقيقة أن معظم الأخبار حول الأجهزة الجديدة تتسرب قبل أحداث الكشف عنها. تاريخيًا، كان إطلاق هاتف iPhone الجديد بمثابة حدث "بيع الأخبار"، وفقًا لمحلل مورجان ستانلي إريك وودرينغ.

هذا الأسبوع، تلقت أسهم شركة Apple ضربة قوية بسبب الأخبار التي تفيد بأن الصين تمنع مسؤولي الحكومة المركزية من استخدام أجهزة iPhone، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي. ونتيجة لذلك، انخفض سهم أبل بنسبة 3.1٪ في تعاملات بعد الظهر.

ويتوقع المحللون أن تعلن شركة آبل عن أربعة نماذج جديدة: إصداران أساسيان ونموذجان متطوران "Pro". من المتوقع أن تأتي طرازات Pro مع المزيد من ترقيات التكنولوجيا ويمكن أن تشهد زيادات في الأسعار مقارنة بنماذج iPhone 14 Pro الحالية.

ومع ذلك، لا يتوقع المحللون الكشف عن أي ميزات رائدة. وبدلاً من ذلك، فإنهم يتوقعون تحسينات تدريجية من شأنها أن تبقي تطور iPhone يتحرك في الاتجاه الصحيح. ستحتوي نماذج Pro من iPhone 15 على معالج A17 الجديد، مما يوفر أداء أسرع وكفاءة محسنة في استهلاك الطاقة.

ومن المتوقع أيضًا إدخال تحسينات على التصميم، مثل إطار من التيتانيوم، وتحسين عمر البطارية، وتحسين الذاكرة. قد يأتي طراز Pro Max الأفضل في فئته مزودًا بكاميرا مطورة مزودة بـ "عدسة المنظار" لتعزيز قدرة التكبير البصري.

التغيير الآخر المتوقع هو التحول من كابل Lightning الخاص بشركة Apple إلى كابل شحن USB-C، مما يسمح بسرعات شحن ونقل بيانات أسرع.

في حين أنه من المتوقع أن يكون للنماذج الأساسية نفس أسعار سابقاتها، إلا أن طرازات Pro يمكن أن تأتي مع زيادة في السعر قدرها 100 دولار أو أكثر. اقترح بعض المحللين أن طراز Pro Max قد يكلف ما بين 150 إلى 200 دولار أكثر من إصدار العام الماضي. ومع ذلك، نظرًا لحالة الاقتصاد والمخاطر الكلية المحتملة، قد لا يكون المستهلكون متحمسين لدفع المزيد مقابل هاتف iPhone جديد.

في الختام، يتوقع المحللون استجابة متواضعة من المستثمرين تجاه طرح iPhone 15 بسبب الطبيعة المتزايدة للترقيات والتحديات الأخيرة التي واجهتها شركة Apple. الوقت وحده هو الذي سيحدد كيف سيكون رد فعل السوق على الأجهزة الجديدة.

مصادر:

– محلل مورجان ستانلي إريك وودرينغ

- صحيفة وول ستريت جورنال

– محلل مونيس كريسبي هاردت بريان وايت