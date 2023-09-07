القواعد المحاسبية الجديدة تمهد الطريق للتبني السائد للعملات المشفرة

في خطوة رائدة، صوت واضعو معايير المحاسبة في الولايات المتحدة بالإجماع على إدخال قواعد محاسبية جديدة للشركات التي لديها ممتلكات كبيرة في العملات المشفرة مثل بيتكوين وإيثريوم. وبموجب هذه القواعد، سيُطلب من الشركات الإبلاغ عن ممتلكاتها من العملات المشفرة بالقيمة العادلة، مما يعكس أحدث قيمة للأصول. ويمثل هذا تحولا كبيرا عن الممارسة الحالية، التي تعرضت لانتقادات بسبب افتقارها إلى المرونة.

من المتوقع أن يتم نشر هذه القواعد المحاسبية الجديدة بحلول نهاية العام، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من عام 2025، على الرغم من أن الشركات لديها خيار اعتمادها في وقت مبكر. يتيح التحول إلى تقارير القيمة العادلة للشركات أن تعكس بدقة القيمة الحالية لأصول البيتكوين الخاصة بها، حتى مع مراعاة الارتدادات في القيمة.

يعد هذا التغيير أمرًا بالغ الأهمية للشركات التي استثمرت في العملات المشفرة أو تفكر في الاستثمار فيها. فهو يوفر رؤية أكثر شفافية وملاءمة للوضع المالي للشركة فيما يتعلق بممتلكاتها من البيتكوين، على الرغم من تقلب سوق العملات المشفرة. ستكون الشركات ملزمة بالكشف عن ممتلكاتها الكبيرة من البيتكوين وأي قيود مرتبطة بها في حواشي ميزانياتها العمومية.

يغطي نطاق القواعد المحاسبية الأصول الموجودة في دفاتر الأستاذ الموزعة استنادًا إلى تقنية blockchain والمؤمنة عبر التشفير. ومع ذلك، لا يتم تضمين الرموز المميزة غير القابلة للاستبدال (NFTs)، والعملات المستقرة، والرموز المميزة المغلفة في هذه القواعد. أشار مجلس معايير المحاسبة المالية (FASB) إلى أنه سيواصل مراقبة سوق العملات المشفرة عن كثب، مما يشير إلى إمكانية إدخال المزيد من القواعد في المستقبل.

يُنظر إلى إدخال هذه القواعد المحاسبية الجديدة على أنها "خطوة أولى صحيحة" نحو التبني السائد للعملات المشفرة. قد تفكر الشركات الكبرى، بما في ذلك عمالقة التكنولوجيا مثل أبل وأمازون وجوجل، في دمج بيتكوين في ميزانياتها العمومية في وقت مبكر من عام 2024. وقد ولّد الإعلان الأخير الإثارة والتفاؤل داخل مجتمع العملات المشفرة، مما يشير إلى التحول نحو قبول أوسع والاعتراف بالعملات المشفرة. كأصول مشروعة.

مصادر:

– مجلس معايير المحاسبة المالية (FASB)

- سوان بيتكوين

- التشفير

- تويتر