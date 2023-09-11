Apple Watch Ultra: لمن هي حقًا؟

تم تسويق Apple Watch Ultra كساعة ذكية للمغامرين، ولكن بعد عام من استخدامها، لا يزال من غير الواضح من هو جمهورها الحقيقي. في حين أن Ultra يتميز بميزات مثل علبة التيتانيوم، ومقاومة الماء، وقدرات الغوص، إلا أنه لا ينافس منافس Garmin عندما يتعلق الأمر بسلامة المشي لمسافات طويلة وحالات الاستخدام الفني. وبدلاً من ذلك، تعد ميزات اللياقة البدنية أكثر ملاءمة للمغامرين بدوام جزئي ومحاربي عطلة نهاية الأسبوع.

ومع ذلك، يبدو أن أولئك الذين ينطبق عليهم هذا الوصف ليسوا مهتمين بجهاز Ultra. تشير الأدلة المتناقلة إلى أن الأفراد المهووسين بالتكنولوجيا والذين يشعرون بالإحباط بسبب عدم وجود ميزات ذكية في Garmin أو غيرها من الساعات الرياضية المتعددة من المرجح أن يفكروا في Ultra. ولكن كم من هؤلاء الناس هناك حقا؟ في نادي الجري المحلي، ارتدى غالبية الأعضاء ساعات Garmins أو ساعات Apple العادية، وعندما سئلوا، ذكروا أنهم لا يشعرون بالحاجة إلى Ultra.

لذا، إذا تجاهلنا فكرة أن Ultra مخصصة للمغامرين، فمن هو مخصص لها؟ قد يجذب هذا الأمر المهووسين بالتكنولوجيا الذين يريدون عمر بطارية يمتد لعدة أيام، ولكن حتى هذا يبدو مشكوكًا فيه. العديد من مستخدمي Apple Watch الذين يشكون من عمر البطارية لا يهتمون بالأجهزة القابلة للارتداء على الإطلاق. في الواقع، فإنهم يفضلون بساطة جهاز تتبع اللياقة البدنية أو أنهم راضون عن أجهزة Garmin أو Fitbit الخاصة بهم.

وبعيدًا عن اللياقة البدنية، فإن السمة الأكثر تحديدًا لجهاز Ultra هي عمر البطارية. ومع ذلك، بمجرد تطوير روتين الشحن، تصبح الحاجة إلى عمر بطارية متعدد الأيام أقل ضرورة. في النهاية، قد يجذب Ultra المستخدمين الأوائل الذين يقدرون لياقته البدنية الحصرية وميزاته الخارجية. ومع ذلك، مع جلب نظام watchOS 9 العديد من هذه الميزات إلى نماذج Apple Watch العادية، يصبح من الصعب تبرير السعر المتميز لـ Ultra.

بشكل عام، تعد Ultra ساعة ذكية رائعة، لكنها ربما لم تجد جمهورها الحقيقي بعد. تلبي ميزاته احتياجات المغامرين، ولكن يبدو أن غالبية المشترين المحتملين إما لا يحتاجون إلى هذه الميزات أو أنهم أكثر رضاً عن الأجهزة الأخرى المتوفرة في السوق.

مصادر:

- فيكتوريا سونغ، ذا فيرج