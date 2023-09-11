دعوة للاستثمار العاجل في محو الأمية الصحية الرقمية في أوروبا

يسلط تقرير جديد صادر عن منظمة الصحة العالمية في أوروبا الضوء على الحاجة الملحة للاستثمار في محو الأمية الصحية الرقمية في جميع أنحاء المنطقة. ويكشف التقرير، الذي يحمل عنوان "الصحة الرقمية في المنطقة الأوروبية: الرحلة المستمرة نحو الالتزام والتحول"، أن نصف البلدان فقط في أوروبا وآسيا الوسطى لديها سياسات تهدف إلى تحسين الثقافة الصحية الرقمية، مما يترك ملايين الأشخاص وراءهم.

في السنوات الأخيرة، كان هناك اعتماد متزايد للحلول الرقمية في مجال الرعاية الصحية في جميع أنحاء الإقليم الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، مما أحدث ثورة في الطريقة التي يتلقى بها المرضى الرعاية. وقد أدت جائحة كوفيد-19 إلى تسريع إنشاء واستخدام أدوات وسياسات الصحة الرقمية استجابة لعمليات الإغلاق وتدابير التباعد الاجتماعي. ويشمل ذلك تنفيذ التطبيب عن بعد والتطبيقات الصحية سهلة الاستخدام. ومع ذلك، يؤكد التقرير أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به.

أحد المخاطر الرئيسية التي حددها التقرير هو فجوة الصحة الرقمية التي تنشأ بسبب النشر غير المتكافئ للحلول الرقمية واستيعابها. وهذا يعني أن نسبة كبيرة من السكان في المنطقة غير قادرين على الاستفادة من تقنيات الصحة الرقمية.

في حين أن غالبية بلدان الإقليم الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية لديها استراتيجية وطنية للصحة الرقمية وتشريعات تحمي خصوصية البيانات الشخصية، فإن التقرير يسلط الضوء على فجوات كبيرة ومجالات للتحسين. على سبيل المثال، قامت 19 دولة فقط بتطوير إرشادات حول تقييم التدخلات الصحية الرقمية، وهو أمر ضروري لضمان سلامتها وفعاليتها. بالإضافة إلى ذلك، نفذ ما يزيد قليلاً عن نصف البلدان سياسات لمحو الأمية الصحية الرقمية وخطة للشمول الرقمي.

ويكشف التقرير أيضًا أن العديد من البلدان تفتقر إلى كيان مخصص مسؤول عن الإشراف على جودة وسلامة وموثوقية تطبيقات الصحة المتنقلة (mHealth). أجرت 15% فقط من البلدان تقييمات لبرامج الصحة المحمولة التي ترعاها الحكومات.

يؤكد الدكتور هانز هنري ب. كلوج، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأوروبا، على الحاجة إلى التغيير التحويلي في برامج الصحة الرقمية. ويدعو إلى النظر إلى الصحة الرقمية باعتبارها استثمارا استراتيجيا طويل الأجل بدلا من كونها إضافة اختيارية. ويتطلب ذلك إرادة سياسية على أعلى مستويات الحكومة والسلطات الصحية لضمان الاستثمارات المثلى في البنية التحتية الصحية الرقمية في المستقبل.

وفي الختام، يحث التقرير على الاستثمار العاجل في محو الأمية الصحية الرقمية في أوروبا. وبدون سياسات وتقييمات واستراتيجيات مناسبة، هناك خطر تفاقم فجوة الصحة الرقمية، مما يترك ملايين الأشخاص دون إمكانية الوصول إلى فوائد الرعاية الصحية الرقمية.

مصادر:

- الصحة الرقمية في المنطقة الأوروبية: الرحلة المستمرة نحو الالتزام والتحول (منظمة الصحة العالمية في أوروبا)

- الصورة بواسطة Mockup Graphics/عبر UnSplash