دليل لإصلاح سفينتك باستخدام أجزاء السفينة في ستارفيلد

في Starfield، تتمتع سفينة الفضاء الخاصة بك بصحتها الخاصة، المعروفة باسم الهيكل، تمامًا مثل شخصيتك. لإصلاح سفينتك، يمكنك استخدام أجزاء السفينة، والتي تعمل بمثابة حزمة طبية لسفينتك. سيوفر هذا الدليل معلومات حول مكان العثور على أجزاء السفينة وكيفية استخدامها لإصلاح سفينتك.

يمكن شراء أجزاء السفينة من البائعين ويتم إدراجها في قسم المساعدات في مخزونهم، إلى جانب عبوات المواد الغذائية والطبية. لتحديد موقع أجزاء السفينة بسرعة، قم بفرز بضائع البائع حسب الوزن. تزن أجزاء السفينة 10 كجم، مما يجعلها أثقل بكثير من العناصر الأخرى، وستظهر في أعلى القائمة. ابحث عنها في واجهات المتاجر طوال اللعبة، مثل متجر Shepherd's General Store في مدينة Akila، وواجهات متاجر هيئة التجارة في Mars وفي Neon، ومتاجر UC Exchange في New Atlantis وCydonia على Mars.

تُستخدم أجزاء السفينة لإصلاح الأضرار التي لحقت بهيكل السفينة. في معارك الفضاء، سوف تمتص دروعك الضرر أولاً. بمجرد استنفاد دروعك، سيبدأ هيكلك في التعرض للضرر. إذا وصل الضرر الذي لحق بدن السفينة إلى الصفر، فسوف تنفجر سفينتك. لإصلاح سفينتك باستخدام أجزاء السفينة، ابحث عن المطالبة أسفل شاشة الهيكل في الركن الأيمن السفلي من شاشة HUD. على وحدات التحكم، يمكنك استخدام مجموعة أدوات إصلاح أجزاء السفينة عن طريق النقر فوق عصا الإبهام اليمنى (RS)، والتي ستعيد 4% من هيكلك في الثانية لمدة 10 ثوانٍ. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إصلاح بدن السفينة الخاص بك من قائمة السفينة إذا كان لديك أجزاء السفينة وإذا تعرض الهيكل للتلف.

إذا لم يكن لديك أي أجزاء سفينة، فلا يزال بإمكانك إصلاح سفينتك عن طريق التوجه إلى ميناء فضائي والتحدث إلى فني خدمات السفينة المناوب. سيكونون قادرين على إصلاح جميع الأضرار التي لحقت بسفينتك مقابل رسوم قدرها 1,000 نقطة.

التعاريف:

هال: صحة سفينة الفضاء الخاصة بك.

أجزاء السفينة: عناصر إصلاح بدن السفينة الخاصة بك.

Ship Builder: ميزة في اللعبة تستخدم لبناء السفن باستخدام وحدات السفن.

HUD: شاشة العرض الفردية، وهي عنصر واجهة يوفر معلومات مهمة للاعب.

المصادر: Bethesda Game Studios/Bethesda Softworks عبر Polygon