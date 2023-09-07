لماذا لم تقم Microsoft بإصدار جهاز Xbox Handheld؟

دفع الارتفاع الأخير لأجهزة الألعاب المحمولة مثل Steam Deck الكثيرين إلى التساؤل عن سبب عدم قيام Microsoft، وهي لاعب رئيسي في صناعة الألعاب، بإصدار جهاز Xbox الخاص بها. في حين أصدرت شركة Sony أجهزة ألعاب محمولة مثل PSP وVita، وحتى أنها تخطط لإطلاق PlayStation Portal، فقد أبدت Microsoft القليل من الاهتمام بمتابعة هذا الطريق.

وبدلاً من ذلك، ركزت مايكروسوفت على نهج لا يعتمد على الجهاز، مما يسمح لمشغلات Xbox ببث الألعاب إلى أجهزة مختلفة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية. وقد أتاحت لهم هذه الإستراتيجية توسيع نطاق وصولهم إلى مستخدمي iOS وAndroid من خلال اشتراك Xbox Game Pass. ومع ذلك، على الرغم من أن الألعاب السحابية على الهاتف يمكن أن تكون مريحة، إلا أنها ليست بديلاً حقيقيًا لجهاز محمول مخصص.

تشير الشائعات إلى أن Microsoft قد قامت سابقًا بتصميم نموذج أولي لجهاز Xbox محمول يركز على السحابة، ولكن لم يتم إصدار أي إعلان رسمي أو إصدار. تشير مصادر مطلعة على خطط Microsoft إلى أنها طورت إصدارًا خفيف الوزن من واجهة مستخدم Xbox ليتم تشغيله على الأجهزة المحمولة ووحدات التحكم السحابية وأجهزة التلفزيون. ومع ذلك، تم إلغاء مشروع وحدة التحكم السحابية المخصصة لـ Xbox لصالح تطبيق البث التلفزيوني.

تباطأ أيضًا العمل على Xbox Cloud Gaming في الأشهر الأخيرة، ويرجع ذلك على الأرجح إلى المخاوف التنظيمية المتعلقة بصفقة Activision Blizzard المقترحة من Microsoft. وهذا جعل من غير المرجح أن تقوم Microsoft بإصدار جهاز Xbox محمول أو وحدة تحكم تعمل بالسحابة في أي وقت قريب.

ومع ذلك، لا يزال بإمكان Microsoft دخول سوق الألعاب المحمولة من خلال الشراكة مع مصنعي المعدات الأصلية وإنشاء جهاز يعمل بنظام Windows يوفر الوصول إلى PC Game Pass وSteam وأجهزة الإطلاق الأخرى. يعد Asus ROG Ally حاليًا الجهاز المفضل لـ PC Game Pass على الأجهزة المحمولة، وقد أشاد رئيس Xbox Phil Spencer به باعتباره "تجربة Xbox مذهلة".

إذا اختارت مايكروسوفت اتباع هذا النهج، فسوف تحتاج إلى تحسين تجربة المستخدم بشكل كبير للتنافس مع أجهزة الألعاب المحمولة الأخرى. يتضمن ذلك معالجة الشكاوى الشائعة مثل عمر البطارية المحدود وانقطاع الإشعارات والحاجة إلى اتصال موثوق بالإنترنت.

بشكل عام، في حين أن Microsoft لم تصدر جهاز Xbox محمول حتى الآن، فإن مشهد الألعاب يتطور باستمرار، ويبقى أن نرى ما إذا كانت ستدخل هذا السوق في المستقبل.

مصادر:

- توم وارن، ذا فيرج