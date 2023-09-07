حدث Apple 2023: من المتوقع الكشف عن تشكيلة iPhone 15 الجديدة وساعات Apple

ينتظر عشاق شركة Apple في جميع أنحاء العالم بفارغ الصبر حدث Apple هذا العام، حيث من المتوقع أن يكشف عملاق التكنولوجيا عن تشكيلة iPhone 15 المرتقبة وأحدث ساعات Apple. وسيقام الحدث يوم الثلاثاء 12 سبتمبر في مسرح ستيف جوبز في كوبرتينو، كاليفورنيا.

بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون حضور الحدث شخصيًا، ستقوم Apple ببث الحدث مباشرةً على قناتها على YouTube، وكذلك على apple.com وتطبيق Apple TV. من المقرر أن يبدأ الحدث في الساعة 1 ظهرًا بالتوقيت الشرقي، أو 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ لأولئك الموجودين على الساحل الغربي.

على الرغم من أن شركة Apple لم تعلن رسميًا عن تاريخ إصدار iPhone 15، إلا أنه عادةً ما يكون متاحًا للطلب المسبق يوم الجمعة الذي يلي الحدث، على أن تبدأ عمليات التسليم بعد أسبوع. وهذا يعني أنه يمكن للعملاء المتحمسين أن يتوقعوا الحصول على أحدث أجهزة iPhone بعد وقت قصير من الحدث.

تشير الشائعات المحيطة بتشكيلة iPhone 15 إلى العديد من التغييرات المثيرة. أحد التغييرات الملحوظة هو استبدال منفذ Lightning بمنفذ USB-C في كل من iPhone 15 وiPhone 15 Plus. بالإضافة إلى ذلك، يُشاع أن iPhone 15 Pro و15 Pro Max يتميزان بإطارات من التيتانيوم ومعالج A17 القوي.

علاوة على ذلك، تشير تقارير من بلومبرج إلى أن أجهزة iPhone الجديدة ستأتي مزودة بشريحة A16، وواجهة Dynamic Island، وكاميرا خلفية بدقة 48 ميجابكسل. تعد هذه الترقيات بأداء محسّن وقدرات تصوير لقاعدة مستخدمي Apple المخلصين.

مع اقتراب حدث Apple، يترقب عشاق التكنولوجيا ومشجعو Apple على حدٍ سواء بفارغ الصبر الإعلان عن تشكيلة iPhone 15 الجديدة وأحدث ساعات Apple. ترقبوا المزيد من التحديثات حول هذه المنتجات المثيرة التي ستشكل مستقبل صناعة التكنولوجيا.

مصادر:

– جيسيكا جوين، الولايات المتحدة الأمريكية اليوم