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يقدم WhatsApp مشاركة الفيديو عالي الدقة: طريقة جديدة لمشاركة مقاطع الفيديو الواضحة

Byروبرت أندرو

سبتمبر 7، 2023
يقدم WhatsApp مشاركة الفيديو عالي الدقة: طريقة جديدة لمشاركة مقاطع الفيديو الواضحة

يمكن لمستخدمي WhatsApp الآن الاستمتاع بالقدرة على مشاركة مقاطع الفيديو بدقة عالية (HD)، مما يلغي الحاجة إلى خدمات النقل الخارجية مثل Google Docs. تتبع هذه الميزة الجديدة امتداد WhatsApp الأخير لدعم HD لمشاركة الصور. وهو متوفر حاليًا على كل من أجهزة Android وiOS.

لإرسال مقاطع فيديو وصور عالية الدقة على WhatsApp، تكون العملية واضحة ومباشرة. يقوم المستخدمون ببساطة بتحديد الملف الذي يرغبون في مشاركته، وقبل الضغط على زر الإرسال، ابحث عن أيقونة "HD" في الأعلى. من خلال النقر على هذا الرمز، يمكن تغيير الدقة من الجودة القياسية الافتراضية إلى HD. من المهم ملاحظة أن إرسال ملفات ذات دقة أعلى سيتطلب المزيد من البيانات والتخزين.

ومن المثير للاهتمام أن المستخدمين الذين يتلقون صورة ذات اتصال بنطاق ترددي منخفض لديهم الآن خيار اختيار ما إذا كانوا يريدون الاحتفاظ بالإصدار القياسي أو ترقيته إلى HD على أساس كل صورة على حدة. وهذا يوفر المرونة في تنزيل الملفات وفقًا للتفضيلات والاحتياجات الفردية.

يوصى بالترقية إلى ميزة مشاركة الفيديو عالي الدقة بعد تحديث تطبيق WhatsApp، حيث يبدو أن الدعم عبارة عن تحديث من جانب الخادم. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن مشاركة الفيديو والصور عالية الدقة لم يتم تقديمها بعد في إصدار الويب من WhatsApp؛ على الرغم من أنه لا يزال من الممكن استلام الملفات عالية الدقة وتنزيلها على إصدار الويب.

يعمل تطبيق WhatsApp على تقديم ميزات جديدة بنشاط على مدار العام. بالإضافة إلى دعم HD، أضافت المنصة مؤخرًا خيار الاتصال بالهواتف المتعددة، مما يتيح للمستخدمين استخدام نفس حساب WhatsApp في نفس الوقت على هواتف ذكية مختلفة. علاوة على ذلك، تم تقديم مشاركة الشاشة أثناء مكالمات الفيديو، مما يسمح للمستخدمين بمشاركة شاشات هواتفهم مع الآخرين من أجل التعاون السلس.

وفي حين لا يزال هناك المزيد من الميزات التي يتم اختبارها، مثل دعم الحسابات المتعددة على جهاز واحد، يواصل واتساب التركيز على تحسين تجربة المستخدم وتوفير خيارات متعددة الاستخدامات للاستخدام الشخصي والمهني.

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By روبرت أندرو

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