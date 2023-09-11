تسمح لائحة الاتحاد الأوروبي الجديدة بمحادثات الطرف الثالث على WhatsApp

ملخص: حدد قانون الأسواق الرقمية (DMA) التابع للاتحاد الأوروبي شركات التكنولوجيا الكبرى كحراس للبوابات، بما في ذلك شركة Meta، الشركة الأم لـ WhatsApp. وللالتزام باللوائح الجديدة، قدم واتساب ميزة جديدة تسمى "محادثات الطرف الثالث" في نسخته التجريبية. ستسمح هذه الميزة للمستخدمين بتلقي الرسائل من الأشخاص الذين يستخدمون تطبيقات المراسلة الأخرى والرد عليها.

تقوم DMA بتصنيف حراس البوابات بناءً على خدمات النظام الأساسي الخاصة بهم، مع ظهور بعض الشركات في قوائم متعددة. على سبيل المثال، تقدم Google العديد من الخدمات التي يمكن اعتبارها حراسة البوابة، مثل خرائط Google، وGoogle Play، وGoogle Shopping، وChrome، وAndroid، وYouTube. وعلى نحو مماثل، تدير شركة ميتا شبكات اجتماعية مثل فيسبوك وإنستغرام، إلى جانب خدمة الوساطة ومنصة إعلانية.

يشير الاتحاد الأوروبي إلى تطبيقات المراسلة باسم خدمات الاتصال بين الأشخاص المستقلة عن الأرقام (N-IICS) وقد أدرج WhatsApp وMessenger ضمن هذه الفئة. تعد إمكانية التشغيل البيني بين منصات المراسلة أحد متطلبات حراس البوابة، مما يسمح لمستخدمي تطبيقات مثل Signal أو Telegram أو Snapchat بالتواصل مع مستخدمي WhatsApp وMessenger دون الحاجة إلى حساب على تلك الأنظمة الأساسية.

وكاستجابة للائحة الجديدة، بدأ واتساب العمل على قابلية التشغيل البيني في نسخته التطويرية لنظام أندرويد. الهدف هو تمكين الاتصال السلس مع خدمات المراسلة التابعة لجهات خارجية. يتعين على حراس البوابة الالتزام باللوائح في غضون ستة أشهر، مما يعني أن قابلية التشغيل البيني الكاملة يجب أن تكون متاحة بحلول مارس 2024.

والجدير بالذكر أن خدمة iMessage من Apple لا تعتبر خدمة مراسلة أساسية بموجب هذه اللوائح، لأنها لم تصل بعد إلى حد المستخدم الذي حدده الاتحاد الأوروبي.

للمضي قدمًا، سيحتاج WhatsApp إلى معالجة التحديات التقنية للتأكد من أن الميزات المتقدمة مثل مشاركة الملفات ومكالمات الفيديو والرسائل الصوتية قابلة للتشغيل المتبادل مع خدمات الطرف الثالث. تمثل هذه الميزة الجديدة بداية مشروع مهم لفريق واتساب، حيث يعملون على الامتثال للإطار التنظيمي للاتحاد الأوروبي.

التعاريف:

– قانون الأسواق الرقمية (DMA): الإطار التنظيمي الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لمعالجة دور وقوة شركات التكنولوجيا الكبرى المعروفة باسم حراس البوابة.

- حراس البوابة: شركات التكنولوجيا التي حددها الاتحاد الأوروبي على أنها تتمتع بقدر كبير من السيطرة والتأثير على الأسواق الرقمية.

– قابلية التشغيل البيني: قدرة البرامج أو المنصات المختلفة على التواصل والعمل معًا بسلاسة.

- خدمة الاتصال بين الأشخاص المستقلة عن الرقم (N-IICS): مصطلح تنظيمي يستخدمه الاتحاد الأوروبي للإشارة إلى تطبيقات المراسلة.

- التشفير من طرف إلى طرف: إجراء أمني يضمن خصوصية وأمن الاتصالات عن طريق تشفير الرسائل بطريقة لا يستطيع فك تشفيرها وقراءتها سوى المستلمين المقصودين.

المصادر: إرشادات قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي (DMA)، WABetaInfo.