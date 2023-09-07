مجلس الشيوخ يؤكد جوميز للجنة الاتصالات الفيدرالية: تحديث بشأن الأسهم الرقمية

وقد أكد مجلس الشيوخ مؤخرًا تعيين السيد جوميز في لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). يمثل هذا التعيين خطوة إلى الأمام في السعي لتحقيق العدالة الرقمية في الولايات المتحدة.

بالإضافة إلى هذا التأكيد، كانت هناك تطورات أخرى حديثة في صناعة النطاق العريض والشبكات. تمت إضافة وحدة جديدة إلى دليل البنية التحتية للنطاق العريض، والذي يوفر إرشادات وأفضل الممارسات لتوسيع الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة. تهدف هذه الوحدة إلى معالجة التحديات المحددة التي تواجهها المجتمعات المحرومة في سد الفجوة الرقمية.

علاوة على ذلك، أصبحت فيرجينيا أحدث ولاية تطلق خطة عملها الخمسية للنطاق العريض. تحدد هذه الخطة الاستراتيجيات والأهداف لتحسين البنية التحتية للنطاق العريض والاتصال عبر الولاية. ومن خلال توفير خريطة طريق للعمل، تهدف فيرجينيا إلى ضمان حصول جميع السكان على خدمات إنترنت موثوقة وبأسعار معقولة.

تؤكد هذه التطورات الأخيرة على أهمية العدالة الرقمية في مجتمع اليوم. تشير الفجوة الرقمية إلى الفجوة بين أولئك الذين لديهم إمكانية الوصول إلى التقنيات الرقمية ويمكنهم استخدامها بفعالية، مثل الإنترنت، وأولئك الذين لا يستطيعون ذلك. إن سد هذه الفجوة أمر بالغ الأهمية لتعزيز تكافؤ الفرص والتعليم والتنمية الاقتصادية.

وفي الختام، فإن تأكيد تعيين السيد جوميز في لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، وإضافة وحدة جديدة إلى دليل البنية التحتية للنطاق العريض، وخطة عمل النطاق العريض في فيرجينيا، كلها تمثل خطوات إيجابية نحو تحقيق العدالة الرقمية. تعمل هذه المبادرات على معالجة التحديات التي تواجهها المجتمعات المحرومة وضمان حصول الجميع على خدمات إنترنت موثوقة وبأسعار معقولة.

مصادر:

– دليل البنية التحتية للنطاق العريض

- خطة عمل فرجينيا للنطاق العريض