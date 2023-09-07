Whataburger تكشف عن مفهوم المطبخ الرقمي في تكساس

طرحت شركة Whataburger Inc. أول وحدة مطبخ رقمية لها في Bee Cave، تكساس، لتعرض نهجًا جديدًا لتناول الوجبات السريعة. قام المطعم، الذي يقع شمال غرب أوستن، بإزالة خدمة الطلب من السيارة وطبق نظامًا غير نقدي.

تم تصميم المطبخ الرقمي ليكون رقميًا حصريًا، حيث يقوم العملاء بتقديم الطلبات من خلال الأكشاك أو تطبيق Whataburger للهواتف الذكية. تم استبدال منطقة الجلوس التقليدية، والالتقاط على الرصيف، والتوصيل من السيارة بخزائن طعام مصممة خصيصًا أو حجرات صغيرة للأكشاك وطلبات التوصيل.

إحدى الميزات الرئيسية للمطبخ الرقمي هي "مسار الالتقاط الرقمي"، والذي يعمل كبديل للطرق التقليدية أثناء القيادة. يمكن للعملاء تقديم طلباتهم عبر تطبيق Whataburger Rewards أو عبر الإنترنت، ثم استلامها بسرعة وسهولة من Digital Pick-up Lane. وهذا يقلل من أوقات الانتظار ويعزز تجربة العملاء بشكل عام.

أعرب إد نيلسون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Whataburger، عن سعادته بالمفهوم الجديد، قائلاً: "إن جعل Whataburger أسرع وأكثر ملاءمة لضيوفنا يعني احتضان تجربة المطعم الرقمي بالكامل. كان ضيوفنا في أوستن مبكرين في تبني الابتكارات الرقمية الأخرى، مما يجعلها مناسبة تمامًا لأول مطبخ رقمي لدينا في Whataburger.

Whataburger، شركة مملوكة عائليًا تأسست عام 1950، ولديها أكثر من 950 موقعًا في 14 ولاية. في عام 2019، تم بيع أغلبية أسهم الشركة إلى البنك التجاري BDT Capital Partners ومقره شيكاغو.

بشكل عام، يمثل طرح مطبخ Whataburger الرقمي تحولًا كبيرًا في صناعة الوجبات السريعة نحو تبني التكنولوجيا الرقمية وتعزيز سرعة وراحة تجربة تناول الطعام للعملاء.

مصادر: واتابرجر، رون روجليس

مصادر:

- واتابرجر

- رون روجليس