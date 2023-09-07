ما يمكن توقعه من حدث Apple في 12 سبتمبر: iPhone 15 وApple Watch Series 9

لقد أصبح حدث Apple في شهر سبتمبر قاب قوسين أو أدنى، وهناك عدد قليل من المنتجات الرئيسية التي يمكن أن نتوقع عرضها. أبرز النقاط هي iPhone 15 وApple Watch Series 9. وقد انتشرت الشائعات والتكهنات، وإليكم ما نعرفه حتى الآن.

من المتوقع أن يشهد iPhone 15 تغييرًا ملحوظًا – اعتماد USB-C. كانت هذه الخطوة مدفوعة بقرار الهيئات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي بتوحيد المنافذ عبر الأجهزة. وفي حين أن الموعد النهائي للتنفيذ هو نهاية عام 2024، يبدو أن شركة آبل تنتهز الفرصة لإجراء هذا التحول الآن. قد يتم حجز سرعة بيانات USB 3.2 الأعلى للطرز الاحترافية، مع تمسك iPhone 15 القياسي بمنفذ USB 2.0.

من المتوقع أيضًا أن يتلقى الشحن اللاسلكي ترقية، مع زيادة تصل إلى 35 واط في جميع المجالات. يُشاع أن iPhone 15 هو أحد الهواتف الأولى التي تتبنى معيار Qi2، الذي يجمع بين الشحن اللاسلكي والمغناطيس. بالإضافة إلى ذلك، قد تنتقل ميزات مثل Dynamic Island، التي تم تقديمها في طرازات Pro، إلى طرازات iPhone 15 الأرخص.

هناك إضافة أخرى مشاع عنها وهي iPhone 15 Ultra، ليحل محل Pro Max. يقال إن هذا الجهاز يتميز بشاشة مقاس 6.7 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز، وإطارات نحيفة، وزر "إجراء" جديد. يوفر هذا الزر المأخوذ من Apple Watch Ultra اختصارات قابلة للتخصيص لوظائف مختلفة.

وبالانتقال إلى Apple Watch Series 9، كانت المعلومات نادرة نسبيًا. من المحتمل أن يكون حدث هذا العام أقل أهمية بالنسبة للأجهزة القابلة للارتداء من Apple، مع التركيز على جهاز الذكرى السنوية العاشرة في العام المقبل. ومع ذلك، فمن المحتمل أن يتلقى Ultra 10 وSeries 2 تحديثات للمعالج والألوان. كانت هناك أيضًا تقارير تفيد بأن شركة Apple تستكشف الطباعة ثلاثية الأبعاد لتصميم العلبة، بعد استخدامها في سماعة الرأس Vision Pro.

بينما من المتوقع أن تتلقى AirPods والأجهزة الأخرى التحديثات، إلا أن التفاصيل لا تزال تخمينية. من الممكن أن يتم إصدار AirPods جديدة مع شريحة H2، إلى جانب علبة شحن USB-C مستقلة. بالإضافة إلى ذلك، قد يتم الكشف عن مزيد من المعلومات حول سماعة الرأس Vision Pro وتواريخ إصدار iOS/macOS/iPadOS/watchOS والعروض التوضيحية المحتملة.

بشكل عام، حدث Apple في سبتمبر مليء بالترقب لأحدث موديلات iPhone وApple Watch. وفي حين أن بعض الشائعات مبنية على تكهنات، إلا أنها تقدم لمحة مثيرة عما يمكن أن يخبئه عشاق أبل.

مصادر:



– ليس كل من يتساءل ضائعًا، لكن البعض منا ينتظر حدث أبل – https://techcrunch.com/2022/09/05/not-all-who-wonder-are-lost-but-some-of- نحن في انتظار حدث يحمل الاسم نفسه للتفاح /