Baldur's Gate 3، التي طورتها Larian Studios، هي لعبة تقدم للاعبين تجربة غنية وغامرة. مع خيارات الاستجابة المفصلة بشكل لا يصدق، والقدرة على تكوين علاقات مع الرفاق، ومعارك شديدة، وحتى المشاهد الرومانسية، فمن الواضح أن اللعبة تتمتع بالكثير من العمق. في حين أن اللعبة متجذرة في مجموعة قواعد Dungeons & Dragons Fifth Edition (5e)، يبدو أن هناك بعض الاختلافات الرئيسية التي تجعلها متميزة عن ألعاب لعب الأدوار التقليدية على الطاولة.

أولاً، دعنا نتحدث عن القتال في Baldur's Gate 3. تستخدم اللعبة مجموعة القواعد 5e، لكن لاحظ اللاعبون أنها تتجاوز ما يعرفه معظم لاعبي الطاولة. لمحاكاة التجربة القتالية في اللعبة حقًا، سيحتاج اللاعبون إلى لعب نسخة معدلة من Dungeons & Dragons 3.5e التي تتضمن نظام Pathfinder الاقتصادي ثلاثي الحركة. يتيح ذلك تحديد موضع أكثر ديناميكية للشخصية ومجموعة أكبر من الإجراءات داخل الدور القتالي.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر النظام السحري في 3.5e سياقًا وعمقًا أكبر من النظام السحري الأكثر تسامحًا في 5e. هذا التعقيد الإضافي يمكن أن يعزز عبث آليات Baldur's Gate 3 السحرية.

الجانب الآخر الذي يميز Baldur's Gate 3 هو تركيزها على العلاقات وسرد القصص. تتميز اللعبة بقدر مثير للإعجاب من الحوار السينمائي وتوفر للاعبين العديد من الخيارات التي تؤثر على القصة. على عكس ألعاب الطاولة التقليدية، حيث غالبًا ما يتم التعامل مع التفاعلات الاجتماعية كمقدمة للقتال، فإن Baldur's Gate 3 تأخذ مفهوم العلاقات والحوار إلى مستوى جديد تمامًا.

على الرغم من أن لعبة Dungeons & Dragons ليس لديها قواعد محددة للتفاعلات الاجتماعية، إلا أن Baldur's Gate 3 تستفيد من هذه المرونة. تتعامل اللعبة مع العلاقات كمصفوفة موافقة، حيث تحظى اختيارات اللاعبين إما بالموافقة أو الرفض من الشخصيات، مما يفتح مسارات مختلفة في اللعبة. ومن الجدير بالذكر أن بعض اللاعبين أعربوا عن إحباطهم من محدودية سيطرتهم على نتائج هذه العلاقات، فلجأوا إلى الادخار لتحقيق النتائج المرجوة.

عند النظر في ألعاب الطاولة التي يمكن أن تحاكي الجوانب التي تركز على العلاقات في Baldur's Gate 3، برز إطار العمل المدعوم من Apocalypse. يوفر هذا النظام الذي يركز على السرد للاعبين الحرية في تشكيل نهجهم ونتائجهم، وغالبًا ما يتضمن أدوات تتبع العلاقات للتأثير على القصة. ومع ذلك، يبدو أن لعبة واحدة على وجه الخصوص، وهي Thirsty Sword Lesbians، تتوافق تمامًا مع موضوعات Baldur's Gate 3 المتمثلة في اللقاءات المكثفة والاستكشاف الشخصي.

في الختام، تقدم Baldur's Gate 3 مزيجًا فريدًا من القتال والعلاقات التي تميزها عن ألعاب لعب الأدوار التقليدية على الطاولة. بفضل آليات القتال المعدلة والتركيز على الحوار السينمائي والعلاقات بين الشخصيات، توفر اللعبة تجربة آسرة وغامرة للاعبين.

مصادر:

- لقطة الشاشة: استوديوهات لاريان