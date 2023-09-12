حدث Apple لشهر سبتمبر: الكشف عن iPhone 15 وApple Watch وAirPods

تستعد شركة Apple لعرض أحدث مجموعة منتجاتها، بما في ذلك iPhone 15 المرتقب، وApple Watch، وAirPods، خلال حدثها السنوي في سبتمبر. سيتم عقد العرض الرئيسي الذي يحمل عنوان "Wonderlust" في مسرح ستيف جوبز في حرم شركة أبل في كوبرتينو، كاليفورنيا.

يحتل هذا الحدث مكانًا مهمًا في التقويم التكنولوجي لأنه كان تقليدًا سنويًا منذ تقديم iPhone الأصلي في عام 2007. وقد أصبح منصة لشركة Apple للكشف عن أحدث ابتكاراتها والتقدم التكنولوجي للعالم.

أحد أبرز التغييرات التي يُشاع أنه سيتم الإعلان عنها في حدث هذا العام هو تحول Apple من منفذ الشحن Lightning إلى منفذ USB-C. يهدف هذا التحول إلى الامتثال لقوانين الشاحن المشتركة في الاتحاد الأوروبي. ومن شأن التحرك نحو USB-C أن يضمن قدرًا أكبر من التوافق والراحة للمستهلكين الأوروبيين.

من المقرر أن يبدأ الحدث في الساعة 1 ظهرًا بالتوقيت الشرقي، أو 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ لأولئك الموجودين على الساحل الغربي. يمكن لعشاق Apple من جميع أنحاء العالم متابعة التحديثات المباشرة طوال اليوم للبقاء على اطلاع بأحدث الإعلانات من الحدث.

فيما يتعلق بجهاز iPhone 15 المرتقب، تفيد تقارير بلومبرج أنه من المتوقع أن تكشف شركة Apple عن أربعة طرازات مختلفة: iPhone 15 و15 Plus و15 Pro و15 Pro Max. يقال إن طرازات Pro تعرض هيكلًا مصنوعًا من التيتانيوم، على عكس الفولاذ المقاوم للصدأ المستخدم في النماذج الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن تتميز طرازات Pro Max بنظام كاميرا محسّن قادر على تكبير بصري أكبر.

ولتلبية التفضيلات المتنوعة، ستظهر طرازات iPhone 15 الأساسية لأول مرة بخمسة ألوان نابضة بالحياة: الوردي والأسود والأبيض والأزرق والأصفر. من ناحية أخرى، ستتوفر طرازات Pro بمجموعة أكثر تطوراً من الألوان، بما في ذلك الرمادي والأسود والأزرق الداكن والأبيض.

يعد حدث سبتمبر بأن يكون مناسبة مثيرة لعشاق Apple وعشاق التكنولوجيا على حدٍ سواء. إنها فرصة لمشاهدة أحدث التطورات من Apple ومعرفة كيف ستشكل هذه المنتجات الجديدة مستقبل التكنولوجيا.

مصادر:

– بلومبرج: [المصدر أ]

- قوانين الشاحن المشترك للاتحاد الأوروبي: [المصدر ب]