كيف تطورت الأنظمة الغذائية للاعبي كرة القدم في الخمسين عامًا الماضية؟

يشرح دانييل نيسبت، مدير الأداء العالي لفرق الشباب الوطنية في اتحاد كرة القدم في ويلز، كيف تغير النظام الغذائي للاعبي كرة القدم على مدار الخمسين عامًا الماضية. في السابق، كان هناك تركيز قليل على التغذية، حيث يتم تقديم وجبة إفطار إنجليزية تقليدية للاعبين قبل المباراة. ومع ذلك، منذ منتصف التسعينيات، أصبحت التغذية جانبًا حاسمًا في إعداد اللاعب للعبة.

واليوم، توظف أندية كرة القدم خبراء التغذية الذين يخططون لوجبات اللاعبين بطريقة فنية عالية. تم تصميم هذه الوجبات لتناسب الاحتياجات الفردية لكل لاعب، اعتمادًا على ما يريد تحقيقه. دعونا نلقي نظرة فاحصة على كيفية تغير النظام الغذائي للاعبين على مر السنين.

الإفطار

في الماضي، كان لاعبو كرة القدم يتناولون وجبة مقلية قبل المباراة أو وعاء من الحبوب المغطاة بالسكر مثل فروستيز للحصول على الطاقة في أجسامهم. في الوقت الحاضر، يتناول اللاعبون العجة مع السبانخ والفطر والطماطم والأفوكادو على الإفطار. ينصب التركيز الآن على استهلاك ما يكفي من البروتين، حيث يوفر البيض مصدرًا مهمًا للبروتين لإصلاح العضلات واستعادتها.

غداء

في السابق، كان لاعبو كرة القدم يستهلكون الكثير من اللحوم الحمراء، مثل شرائح اللحم أو البرغر أو السباغيتي بولونيز. وينصح اللاعبون اليوم بتناول حصتين من صدور الدجاج، وحصتين من البطاطا الحلوة، ونوعين من الخضار. تعتبر الكربوهيدرات الموجودة في المعكرونة والأرز مصادر وقود أفضل من البطاطس لأنها تحتوي على المزيد من الكربوهيدرات. في اليوم السابق للمباراة، يوصى بتناول الكربوهيدرات سريعة الإطلاق مثل المعكرونة.

وجبات خفيفة

في الماضي، كان اللاعبون يتناولون شريحة من البرتقال بين الشوطين أو يتناولون حبوب الجيلي للحصول على الطاقة السريعة. في الوقت الحاضر، أصبح اللاعبون أكثر وعيًا بتكوين أجسامهم ويختارون مشروبات استعادة البروتين أو المكسرات كوجبات خفيفة. في اليوم السابق للمباراة، قد يتناولون مشروبًا يحتوي على الكربوهيدرات، مثل جاتوريد أو لوكوزاد.

عشاء

بعد المباراة، اعتاد اللاعبون على تناول السمك ورقائق البطاطس للحصول على جرعة من البروتين والكربوهيدرات التي توفر الطاقة، لكن هذا كان مليئًا بالدهون المشبعة غير الصحية. اليوم، يتناول اللاعبون شريحة سمك السلمون مع حصتين من الأرز البني واثنين من الخضار. قبل المباراة، يتناولون المعكرونة البيضاء والأرز، حيث أنهما وقود الجسم للحصول على الطاقة.

كحول

كان شرب الكحول جزءًا من ثقافة كرة القدم، حيث كان اللاعبون يتناولون نصف لتر معًا بعد المباراة. ومع ذلك، فمن المعروف الآن أن الكحول يبطئ عملية التعافي ويعوق امتصاص العناصر الغذائية. في الوقت الحاضر، يقتصر تناول المشروبات الكحولية على المناسبات الخاصة فقط، ويمتنع اللاعبون عن تناول الكحول في منتصف الأسبوع إذا كانت لديهم مباراة قادمة.

بشكل عام، شهدت الأنظمة الغذائية للاعبي كرة القدم تحولًا كبيرًا في العقود الماضية، مع التركيز بشكل أكبر على خطط التغذية الفردية وأهمية استهلاك الأطعمة المناسبة لتحسين الأداء.

مصادر:

– دانييل نيسبت، مدير الأداء العالي لفرق الشباب الوطنية في اتحاد كرة القدم في ويلز