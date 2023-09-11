التغلب على العوائق في اعتماد العلاجات الرقمية

في المؤتمر الوطني السنوي لـ PBMI لعام 2023، تناولت لجنة مختصة بالعلاجات الرقمية بدون وصفة طبية المشكلات العملية التي تعيق اندماجها في الرعاية الصحية السائدة. تشمل هذه المشكلات عدم وجود رموز الفوترة، وغياب التوحيد القياسي، وتعدد أصحاب المصلحة المسؤولين عن قرارات التغطية. بالإضافة إلى ذلك، أقر أعضاء اللجنة بالحاجة إلى وضع معايير للأدلة، والنظر بعناية في عدد المرضى، وتغيير النظرة إلى ما تنطوي عليه فوائد الوصفات الطبية.

أكد نيت هارولد، دكتوراه في الطب، من MedOne Rx، على أهمية توضيح أن فائدة الوصفة الطبية لا تقتصر على الدواء. وشدد على أن فوائد الوصفات الطبية تهدف إلى تحقيق نتائج سريرية إيجابية بسعر مناسب، والتي يمكن تحقيقها من خلال العلاجات الرقمية أو الأجهزة أو هياكل الدعم أو خدمات التدريب الصحي.

وشدد آندي مولنار، الرئيس التنفيذي لتحالف العلاجات الرقمية، على ضرورة تطوير الأدلة الداعمة للعلاجات الرقمية. وذكر الدليل الشامل الذي طورته منظمته لمساعدة المصنعين والدافعين في تقييم العلاجات الرقمية. ورغم تفاؤله بشأن مستقبلهم، أقر مولنار بأن الأمر قد يستغرق عدة سنوات حتى تصبح العلاجات الرقمية جزءًا منتظمًا من وصف الرعاية الصحية.

وشدد مايكل ستيلمان، نائب رئيس الأسواق المدارة في Dexcom، على أهمية تحديد المرضى المناسبين للعلاجات الرقمية واعتماد نهج مرن. وذكر مثال تطبيق Calm، وهو تطبيق للنوم والتأمل يُباع مباشرة للمستهلكين. اقترح ستيلمان أن أفضل استراتيجية للتسويق تختلف باختلاف العلاج الرقمي المحدد.

تناول مات ألبيريكو، الحاصل على ماجستير إدارة الأعمال من DarioHealth، مسألة الوصول إلى العلاجات الرقمية. وبدد الاعتقاد الخاطئ بأن الوصول إلى الهواتف الذكية هو المشكلة، مسلطًا الضوء على أن التحدي الحقيقي يكمن في الوصول إلى شبكة Wi-Fi أو استخدام البيانات. دعا Alberico إلى إنشاء منصات غير متزامنة تسمح للمرضى بالتفاعل مع أنظمة الرعاية الصحية والأطباء والمدربين والمنصات الرقمية في الوقت الذي يناسبهم. وشدد أيضًا على أهمية الوفاء بوعود المشاركة والنتائج.

أقر أعضاء اللجنة بالمشاكل العملية الفورية المتعلقة بفئات سداد تكاليف الرعاية الطبية، وأكواد الفواتير، وصيغ العلاجات الرقمية. وناقشوا أيضًا تحديات استيعاب مقدمي الخدمة والحاجة إلى التعليم داخل مجتمع مقدمي الخدمة. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد العائد على الاستثمار ودراسات الأدلة الواقعية باعتبارها جوانب حيوية يجب على الدافعين والبائعين مراعاتها.

في الختام، على الرغم من وجود العديد من العقبات التي يجب التغلب عليها، أعربت اللجنة عن تفاؤلها بشأن التكامل المستقبلي للعلاجات الرقمية في الرعاية الصحية اليومية. ومن خلال دراسة متأنية لعدد المرضى، والأدلة الداعمة، واستراتيجيات التسويق المرنة، ومعالجة المخاوف العملية، فإن العلاجات الرقمية لديها القدرة على إحداث ثورة في تقديم الرعاية الصحية.

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