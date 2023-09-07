Apple تستعد لاعتماد شاحن USB-C لجهاز iPhone 15

تستعد شركة Apple لإجراء العديد من التغييرات على iPhone 15، ولكن واحدة على وجه الخصوص لفتت انتباه الكثيرين: اعتماد شاحن جديد. لأكثر من عقد من الزمان، كانت شركة Apple تستخدم موصل Lightning الخاص بها، ولكن هناك دلائل قوية على أن iPhone 15 قد يتحول إلى USB-C بدلاً من ذلك.

USB-C هو نظام موصل USB مستخدم على نطاق واسع ويتم استخدامه حاليًا في معظم الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android، بالإضافة إلى العديد من أجهزة الكمبيوتر المحمولة وسماعات الرأس وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الشخصية. يعد قبولها العالمي مناسبًا لأنه يقلل من الحاجة إلى كابلات متعددة لشحن الأجهزة المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، يوفر USB-C إمكانات شحن سريعة وهو مزدوج الجوانب، مما يسهل توصيله بهاتفك.

السبب وراء تحول Apple المحتمل إلى USB-C ليس طوعيًا. تتطلب لوائح الاتحاد الأوروبي الجديدة من جميع الشركات المصنعة للهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية الأخرى استخدام USB-C. تهدف هذه اللوائح إلى تقليل هدر العديد من كابلات الشحن المختلفة. أعربت شركة أبل في البداية عن معارضتها لهذه الخطوة، مدعية أنها ستخنق الابتكار بدلاً من تشجيعه. ومع ذلك، أقر المدير التنفيذي للشركة، جريج جوسوياك، بأنه سيتعين عليهم الالتزام بالقانون.

في حين أن حكم الاتحاد الأوروبي ينطبق فقط على دول الاتحاد الأوروبي، فليس من المنطقي أن تنتج شركة Apple نوعين مختلفين من أجهزة iPhone: أحدهما مزود بمنفذ USB-C لدول الاتحاد الأوروبي والآخر مزود بتقنية Lightning لبقية العالم. لذلك، تشير جميع الدلائل إلى أنه سيتم تنفيذ USB-C في طرازات iPhone 15، بينما ستستمر أجهزة iPhone الحالية في دعم كابل Lightning.

في الختام، تستعد شركة Apple لإحداث تغيير كبير من خلال اعتماد USB-C كشاحن لجهاز iPhone 15. ويعود هذا القرار إلى لوائح الاتحاد الأوروبي لتوحيد كابلات الشحن عبر الأجهزة. على الرغم من أنه قد تكون هناك مقاومة أولية، فإن التحرك نحو USB-C سيفيد المستهلكين من خلال تقليل الحاجة إلى كابلات متعددة وتمكين إمكانات الشحن السريع.

مصادر:

– الشمس عبر الإنترنت للتكنولوجيا والعلوم، [البريد الإلكتروني محمي]