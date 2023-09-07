محركو الأسهم: محادثات الاندماج تعزز شركة WestRock Co.، وشركة Centene Corp. تمدد سلسلة أرباحها، وشركة UiPath Inc. تتفوق على الأرباح

في جلسة تداول يوم الخميس، حققت العديد من الأسهم تحركات كبيرة. فيما يلي محركات الأسهم الرئيسية لهذا اليوم.

شهدت شركة WestRock ارتفاع أسهمها بأكثر من 5% بعد تأكيد محادثات الاندماج مع Smurfit Kappa. وتدرس الشركتان إمكانية الاندماج لتشكيل شركة Smurfit WestRock، وهي شركة عالمية رائدة في مجال التغليف المستدام. وأثارت أنباء الاندماج المحتمل تفاؤل المستثمرين وساهمت في ارتفاع السهم.

واصلت شركة Centene Corp ارتفاعها الأخير بزيادة تزيد عن 5٪ في سعر سهمها. وهو في طريقه لتمديد سلسلة انتصاراته إلى ثلاثة أيام، وهو أطول خط له منذ 24 يوليو. يمكن أن يعزى الزخم الإيجابي في سهم Centene إلى مجموعة من العوامل، بما في ذلك معنويات السوق الإيجابية والأداء المالي القوي المحتمل.

شهدت شركة UiPath Inc. ارتفاعًا في أسعار الأسهم بنسبة تزيد عن 10% بعد أن تجاوزت شركة الذكاء الاصطناعي (AI) الناشئة توقعات الأرباح وأعلنت عن إعادة شراء الأسهم. وعلى الرغم من أن الشركة قدمت نظرة متحفظة، إلا أنه بدا أن المستثمرين يركزون على الجوانب الإيجابية لتقرير الأرباح، مما أدى إلى زيادة كبيرة في قيمة السهم.

من ناحية أخرى، شهدت شركة C3.ai Inc. انخفاضًا بنسبة تزيد عن 13% في سعر سهمها على الرغم من تلبية توقعات المحللين في نتائجها الفصلية. يمكن أن يعزى الأداء الضعيف إلى عوامل السوق ومعنويات المستثمرين تجاه أسهم الذكاء الاصطناعي.

واجهت شركة ChargePoint Holdings Inc. انخفاضًا كبيرًا يزيد عن 12% في سعر أسهمها بعد الإعلان عن خسارة متزايدة قدرها 125.3 مليون دولار في الربع المالي الثاني. كما أثرت المخاوف المحيطة بأعمال شركة Apple Inc. في الصين على معنويات السوق، مما أدى إلى انخفاض بأكثر من 3٪ في سعر سهم Apple.

شهدت شركة GameStop Corp في البداية زيادة في أسعار الأسهم ولكنها انخفضت في النهاية بأكثر من 1٪ بعد الإعلان عن نتائج أفضل من المتوقع للربع الثاني. وأظهرت الشركة، المعروفة بارتباطها بظاهرة أسهم الميم، قدرتها على تجاوز توقعات السوق، لكن ذلك لم يكن كافيا للحفاظ على الزخم الإيجابي في سعر السهم.

بشكل عام، شهدت سوق الأسهم يوم الخميس مكاسب وخسائر، حيث استفادت بعض الشركات من محادثات الاندماج وتقارير الأرباح الإيجابية وتفاؤل المستثمرين، بينما واجهت شركات أخرى تحديات ومخاوف السوق.

المصادر: MarketWatch، Dow Jones & Co.