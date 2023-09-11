ويسترن ديجيتال تبيع حرم ميلبيتاس مقابل 192.5 مليون دولار، وتدخل في صفقة إعادة الاستئجار

أكملت شركة Western Digital، وهي شركة تصنيع وحدات تخزين الكمبيوتر ومقرها كاليفورنيا، مؤخرًا صفقة بيع وإعادة تأجير مع شركة Blue Owl Capital لمكتبها في ميلبيتاس والبحث والتطوير والحرم الجامعي للتصنيع. تم بيع العقار المكون من خمسة مباني، الواقع في 901 و951 و1001 و1051 و1101 سانديسك درايف، مقابل 192.5 مليون دولار، مع شركة Blue Owl باعتبارها المشتري. وكجزء من الاتفاقية، وقعت ويسترن ديجيتال عقد إيجار لمدة 16 عامًا للموقع الذي تبلغ مساحته 37 فدانًا ويمتد حتى عام 2039.

استحوذت ويسترن ديجيتال على حرم ميلبيتاس، الذي كان في السابق المقر الرئيسي لشركة تصنيع محركات الأقراص المحمولة SanDisk، في عام 2016. ويضم الحرم الجامعي مكاتب ومرافق بحث وتطوير ومصانع تبلغ مساحتها الإجمالية 580,322 قدمًا مربعًا. دفعت شركة Blue Owl، المعروفة بتركيزها على معاملات إعادة الاستئجار، 332 دولارًا للقدم المربع مقابل العقار.

تسمح صفقات إعادة التأجير، مثل هذه الصفقة، للشركات بإطلاق الأموال النقدية المرتبطة بالأصول العقارية. يمكن أن تكون هذه طريقة مفيدة لجمع الأموال دون اللجوء إلى بيع الأسهم أو إصدار الديون، خاصة خلال فترات ارتفاع أسعار الفائدة أو عندما تكون قيمة أسهم الشركة منخفضة.

وشهد سعر سهم ويسترن ديجيتال تقلبات، حيث ارتفع بنسبة 37% هذا العام ولكنه انخفض بنسبة 43% عن ذروته في أبريل 2021. وتبلغ القيمة السوقية للشركة حاليًا ما يقرب من 14 مليار دولار. وفي السنة المالية السابقة، أعلنت شركة ويسترن ديجيتال عن خسارة قدرها 1.3 مليار دولار. ومع وجود حوالي 2 مليار دولار نقدًا، تواجه الشركة 1.1 مليار دولار من الأوراق المالية المستحقة العام المقبل وستقوم أيضًا بتسوية فاتورة ضريبية بقيمة 523 مليون دولار خلال الربع الحالي.

وبصرف النظر عن حرم ميلبيتاس الجامعي، تمتلك Western Digital أيضًا المقر الرئيسي لمكتبها الواقع في 5601 Great Oaks Pkwy في سان خوسيه.

المصادر: Silicon Valley Business Journal، رويترز، ياهو فاينانس