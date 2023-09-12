تطلق Western Digital SSD SN770M NVMe SSD لـ Steam Deck وROG Ally

قدمت Western Digital محرك الأقراص SN770M NVMe SSD، المصمم خصيصًا لأجهزة مثل Steam Deck وROG Ally. تأتي محركات الأقراص ذات عامل الشكل M.2 2230 الصغيرة بخيارات سعة 500 جيجابايت و1 تيرابايت و2 تيرابايت، مما يوفر للاعبين المحمول ترقية كبيرة للتخزين.

في السابق، كان استبدال SSD داخل Steam Deck أمرًا سهلاً نسبيًا، ولكن العثور على محركات أقراص M.2 2230 كان يمثل تحديًا. لم تكن محركات الأقراص هذه متاحة بشكل شائع للمستهلكين وكانت أكثر شيوعًا في أجهزة الكمبيوتر المحمولة Dell وMicrosoft Surface. ومع ذلك، فقد تحسن الوضع مؤخرًا، حيث تقدم شركات مثل Sabrent وMicron وCorsair وFramework محركات أقراص M.2 2230. أصدر Framework أيضًا محرك الترقية الخاص به بسعة 2 تيرابايت في وقت سابق من هذا العام.

يعد دخول Western Digital إلى هذا السوق بمثابة تطور إيجابي للألعاب المحمولة. توفر محركات الأقراص الخاصة بهم سرعات مذهلة تصل إلى 5,150 ميجابايت/ثانية استنادًا إلى PCIe Gen 4. يتوفر الإصدار 1 تيرابايت من SN770M NVMe SSD للشراء على متجر Western Digital عبر الإنترنت وBest Buy مقابل 109.99 دولارًا. الإصدار 2 تيرابايت متاح حصريًا لدى Best Buy مقابل 239.99 دولارًا.

بشكل عام، يوفر محرك الأقراص SN770M NVMe SSD من Western Digital حلاً مناسبًا للاعبين الذين يتطلعون إلى ترقية التخزين في أجهزتهم المحمولة. إن توفر محركات الأقراص هذه من الشركات المصنعة المعروفة يعزز الخيارات المتاحة للمستهلكين، مما يسهل العثور على ترقيات مناسبة لأجهزتهم.

مصادر:

- توم وارن. (الحافة)