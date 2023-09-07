صعود Webtoon Comics وانتشارها العالمي

أصبحت رسوم ويبتون المصورة ظاهرة عالمية، حيث تسمح للمبدعين من جميع أنحاء العالم بمشاركة قصصهم مع جمهور واسع. أطلقت شركة Naver، عملاق التكنولوجيا الكوري الجنوبي الذي يقف وراء Webtoon، المنصة في عام 2004 كاستجابة للتحديات التي واجهتها صناعة القصص المصورة بعد الأزمة المالية عام 1997. Webtoons عبارة عن قصص مصورة عمودية مصممة خصيصًا للقراءة على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

ومع ظهور الإنترنت والاتصال عالي السرعة، تمكن المستخدمون من مشاركة القصص المصورة عبر الإنترنت، مما أتاح لرسامي الكاريكاتير الفرصة للوصول إلى جمهور أكبر. تمت صياغة مصطلح "Webtoon" في عام 2000، وسرعان ما اكتسبت هذه القصص المصورة شعبية بسبب تنسيقها الذي يسهل الوصول إليه على الأجهزة التقنية الجديدة. واليوم، تتمتع Webtoon بانتشار عالمي، حيث تقدم Naver خدماتها في 100 دولة و10 لغات.

لقد أصبح الويبتون حجر الزاوية في موجة الهاليو الثقافية الكورية التي انتشرت في جميع أنحاء العالم. تضم المنصة أكثر من 900,000 مبدع حول العالم، مع مجموعة متنوعة من الفنانين الذين يساهمون في نجاحها. في حين أن هناك الآن المزيد من المبدعين من جميع أنحاء العالم، فإن غالبية القصص المصورة التي تم تحويلها إلى مسلسلات تلفزيونية لا تزال من إبداع فنانين كوريين.

يقدم Webtoon فئتين من إنتاج القصص المصورة الرقمية: النسخ الأصلية والقماش. يتم إنشاء النسخ الأصلية تحت مظلة الشركة وتزود المبدعين براتب ومحررين متخصصين ودعم تسويقي. من ناحية أخرى، يسمح Canvas لأي منشئ بتحميل أعماله، مما يمنحه المزيد من الحرية الفنية. يمكن لمنشئي المحتوى على Canvas تحقيق الدخل من الإعلانات استنادًا إلى مستوى المشتركين والزيارات.

يكمن نجاح Webtoon في قصصه الجذابة وقدرته على الوصول إلى جمهور عالمي متنوع. تبحث المنصة بشكل نشط عن محتوى من مناطق مختلفة وتترجم رسوم الويب إلى لغات متعددة للتأكد من أن هذه القصص لها صدى عبر الحدود. يلعب المترجمون دورًا حاسمًا في هذه العملية، حيث يقدمون ترجمات دقيقة مع مراعاة العناصر المرئية للقصص المصورة.

كاريكاتير Webtoon متاحة للقراءة مجانًا، مع بعض العناوين التي تقدم الفصول القليلة الأولى مجانًا. ومع ذلك، لفتح المزيد من الحلقات على الفور، يتوفر للمستخدمين خيار عرض الإعلانات أو شراء الرموز المميزة لاستخدامها على النظام الأساسي. على الرغم من خيارات تحقيق الدخل، لا تزال هناك رسوم متحركة على الويب تظل مجانية تمامًا.

بشكل عام، أحدث Webtoon ثورة في الطريقة التي نستهلك بها القصص المصورة، حيث يقدم مجموعة متنوعة من القصص من المبدعين حول العالم. إن وصولها العالمي ومحتواها الجذاب جعلا منها منصة محبوبة لملايين المستخدمين، ويستمر تأثيرها على صناعة القصص المصورة في النمو.

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