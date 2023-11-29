حقبة جديدة من التعاون: ISRO وNASA تطلقان القمر الصناعي NISAR

تشرع منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) ووكالة ناسا في فصل جديد ومثير من التعاون مع الإطلاق القادم للقمر الصناعي NASA-ISRO ذو الفتحة الاصطناعية (NISAR). وتأتي هذه المبادرة المشتركة نتيجة للمناقشات بين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الأمريكي جو بايدن. وفقًا لرئيس ISRO، إس سوماناث، أعرب مدير ناسا بيل نيلسون عن أن رواد الفضاء الهنود ستتاح لهم الفرصة للسفر إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) باستخدام الموارد الأمريكية.

وشدد رئيس ISRO على أهمية تعظيم الفوائد للهند من خلال هذا البرنامج. وذكر أن رواد الفضاء الهنود، وكذلك الفرق المسؤولة عن تدريبهم ورعايتهم الطبية ومراقبة المهمة، سيتلقون تدريبًا في منشآت أمريكية. ومن شأن هذا التعاون الاستراتيجي أن يوفر خبرة وخبرة قيمة، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تعزيز برنامج جاجانيان الهندي.

يمتد التعاون بين ISRO وNASA إلى ما هو أبعد من مساعي رحلات الفضاء البشرية. NISAR، المقرر إطلاقه في الربع الأول من عام 2024، هو قمر صناعي متطور لرصد الأرض سيقوم بتحليل ومسح أراضي الأرض والأسطح المغطاة بالجليد عن كثب. وعلى مدى ثلاث سنوات، سيستخدم NISAR أحدث التقنيات لمراقبة سطح الأرض الديناميكي والمناطق الداخلية والباردة والنظم البيئية الأرضية والمسطحات المائية.

من المتوقع أن تساهم مهمة NISAR بشكل كبير في فهمنا للأنظمة البيئية للأرض، والكتل الجليدية، والمناظر الطبيعية المتغيرة. ومن خلال جمع البيانات حول الكتلة الحيوية، وارتفاع مستوى سطح البحر، والمخاطر الطبيعية، ومستويات المياه الجوفية، سيقوم NISAR بتزويد العلماء بالمعلومات الأساسية للتخفيف من حدة الكوارث وتعزيز التأهب في المناطق المعرضة للخطر. بالإضافة إلى ذلك، سيقدم هذا القمر الصناعي رؤى غير مسبوقة حول قشرة الأرض وتأثير تغير المناخ.

إحدى الميزات الفريدة لـ NISAR هي قدرته على جمع البيانات في كل من مناطق الموجات الدقيقة L-band وS-band. تسمح هذه الإمكانية لـ NISAR باكتشاف التغيرات السطحية الدقيقة، وقياس الحركات الصغيرة مثل السنتيمتر. يضمن التعاون بين NASA وISRO أن القمر الصناعي مجهز بحمولات SAR-band L-band المتقدمة وS-band لجمع البيانات بشكل مثالي.

يمثل إطلاق القمر الصناعي NISAR بداية حقبة جديدة في الشراكة بين ISRO وNASA. يحمل هذا المسعى المشترك إمكانات هائلة لتعزيز البحث العلمي، وإدارة الموارد، والتخفيف من آثار الكوارث على نطاق عالمي.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. ما هو نزار؟

NISAR هو اختصار لرادار الفتحة الاصطناعية NASA-ISRO. وهو قمر صناعي لرصد الأرض سيقوم بتحليل ومسح أراضي الأرض والأسطح المغطاة بالجليد.

2. متى من المقرر إطلاق نزار؟

ومن المقرر إطلاق NISAR في الربع الأول من عام 2024.

3. ما الذي سيلاحظه نزار؟

سوف يقوم NISAR بمراقبة سطح الأرض الديناميكي وداخلها، والمناطق الباردة، والأنظمة البيئية الأرضية، والمسطحات المائية.

4. ما المدة التي سيستمر فيها نظام نزار في العمل؟

NISAR لديه مدة مخططة مدتها ثلاث سنوات.

5. ما الذي يجعل نزار فريدًا؟

تم تجهيز NISAR بقدرات جمع بيانات الرادار في كل من مناطق الموجات الدقيقة L-band وS-band، مما يسمح له بقياس التغيرات السطحية الصغيرة بدقة.

6. كيف سيفيد نزار البحث العلمي؟

وستمكن بيانات NISAR العلماء من فهم النظم البيئية للأرض، والكتل الجليدية، والمناظر الطبيعية المتغيرة، وتأثيرات ووتيرة تغير المناخ بشكل أفضل.