معادلة فيزيائية جديدة تكشف عن انعكاسات لا نهائية حول الثقوب السوداء

في تطور رائد، كشف علماء الفلك عن مجموعة رائعة من المعادلات التي تصف بدقة الانعكاسات اللانهائية للكون التي تحدث داخل الضوء المشوه المحيط بالثقب الأسود. هذا الاكتشاف لا يأسر المجتمع العلمي بجماله المطلق فحسب، بل لديه أيضًا القدرة على إحداث ثورة في فهمنا لقوى الجاذبية التي تلعبها حول هذه الكيانات الكونية الغامضة.

قام طالب الفيزياء ألبرت سنيبن من معهد نيلز بور في الدنمارك بصياغة حل رياضي، وكشف النقاب عن تعقيدات هذه الانعكاسات. ويعتمد قرب كل صورة بشكل معقد على الزاوية التي يتم رصدها منها ومعدل دوران الثقب الأسود. يوفر هذا الاختراق للعلماء فرصة لا مثيل لها لمواصلة التحقيق في بيئة الجاذبية الغامضة المحيطة بهذه الأجسام المتطرفة.

خارج نطاق نصف قطر معين، الموجود في أفق الحدث، تمتلك الثقوب السوداء قوة جذب قوية بشكل غير عادي. هنا، تتجاوز سرعة الإفلات سرعة الضوء، مما يجعل حتى الفوتونات محاصرة داخل براثنها. ومع ذلك، خارج هذه الحدود، تتكشف ظواهر غريبة. يشوه مجال الجاذبية العميق نسيج الزمكان، مما يجعل الضوء يجتاز مسارًا ملتويًا وملتويًا.

بالقرب من الحافة الداخلية لهذه المنطقة، لاحظ العلماء ظاهرة تعرف باسم حلقة الفوتون. تدور الفوتونات حول الثقب الأسود عدة مرات قبل أن يتم التهامها أو الهروب إلى الفضاء. ونتيجة لذلك، يتعرض الضوء المنبعث من الأجسام البعيدة الموجودة خلف الثقب الأسود للتكبير والتشوه والانعكاس عدة مرات. يُشار إلى هذا التأثير باسم عدسة الجاذبية، وهو بمثابة أداة قيمة في دراسة تعقيدات الكون.

وكانت دراسات سابقة قد أثبتت أن المراقبة بالقرب من الثقب الأسود تسهل مراقبة الانعكاسات الإضافية للأجسام البعيدة. ومع ذلك، فإن وصف هذه الظاهرة بدقة رياضيًا ظل يمثل تحديًا حتى اكتشاف سنيبن. ومن خلال صياغة نهج جديد يعتمد على المعادلات التفاضلية من الدرجة الثانية، نجح في قياس الاستقرار الخطي لمسارات الضوء. لا يوضح حله سبب تكرار الصور على فترات يحكمها الرقم e^(2π) فحسب، بل يقدم أيضًا نظرة ثاقبة حول تأثير دوران الثقب الأسود.

وفي حين أن ملاحظة هذه التأثيرات في الممارسة العملية تمثل تحديات هائلة، ففي ظل القيود الحالية للتكنولوجيا، قد تسفر التطورات المستقبلية عن رؤى أكثر استثنائية. من المفترض نظريًا أن تكثر حلقات الضوء المعقدة حول الثقوب السوداء. بعد أن قمنا بالفعل بتصوير ظل ثقب أسود هائل، يُعرف باسم Pōwehi (M87*)، يبدو من الواعد أنه مع مرور الوقت والتقدم، سنلتقط صورًا ذات جودة أعلى وربما حتى نلاحظ حلقة الفوتون الأسطورية.

الصور اللانهائية التي تتجسد في محيط الثقوب السوداء لا تحمل فقط القدرة على تعميق فهمنا لفيزياء الزمكان في جوارها، ولكنها تقدم أيضًا لمحات عن الأجسام التي تحجبها قوة جاذبيتها، وهي سلسلة لا حصر لها من الانعكاسات، بشكل دائم. تدور في انتظار اكتشافات علمية لا تعد ولا تحصى.

نُشرت نتائج البحث في مجلة Scientific Reports، معززة بنسخة سابقة صدرت في يوليو 2021.