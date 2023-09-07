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انضم إلى مهرجان Warwick Fall Apple في Rocky Point Park!

Byروبرت أندرو

سبتمبر 7، 2023
انضم إلى مهرجان Warwick Fall Apple في Rocky Point Park!

استعد لقضاء يوم مليء بالمرح والإثارة في مهرجان Warwick Fall Apple Festival يوم السبت 9 سبتمبر. يعد هذا المهرجان، الذي تستضيفه We Be Jammin Events، بمجموعة متنوعة من الأنشطة التي من شأنها الترفيه عن جميع أفراد الأسرة.

وسيبدأ المهرجان في تمام الساعة العاشرة صباحاً عندما تفتح البوابات. بمجرد وصولك، سيتم الترحيب بك من قبل العشرات من الحرفيين والبائعين الذين يعرضون منتجاتهم الفريدة. من الحرف اليدوية إلى شاحنات الطعام اللذيذة، سيكون هناك ما يناسب أذواق الجميع وتفضيلاتهم.

ستبقيك العروض الموسيقية الحية مستمتعًا طوال اليوم. انغمس في أجواء المهرجان بينما تنقر بقدميك على أصوات الموسيقيين المحليين الموهوبين. بالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك أنشطة مصممة خصيصًا للأطفال، مما يضمن حصول الصغار على يوم لا يُنسى أيضًا.

ومن أبرز فعاليات المهرجان المعرض التذكاري للحرب المتنقلة. قم بتكريم أبطالنا ومعرفة المزيد عن التضحيات التي قدمها المحاربون القدامى من خلال هذا المعرض المؤثر.

وأفضل ما في الأمر هو أن الدخول ومواقف السيارات ستكون مجانية تمامًا طوال اليوم. أحضر عائلتك بأكملها، بما في ذلك أصدقائك ذوي الفراء، حيث نرحب بالحيوانات الأليفة في هذا الحدث.

يقع هذا المهرجان على خلفية حديقة روكي بوينت ذات المناظر الخلابة، ويعد بأن يكون يومًا لا يُنسى. لا تفوت فرصة حضور مهرجان Warwick Fall Apple – حدد تقويمك ليوم السبت 9 سبتمبر!

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة webjamminevents.com.

المصادر: قسم The Rhode Show على موقع WPRI.com

By روبرت أندرو

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