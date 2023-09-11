السيارات أقوى من أي وقت مضى: 911 Turbo S المضبوطة تتفوق على بورشه 918 سبايدر

في عالم عشاق السيارات، القوة هي الملك، والسيارات اليوم أقوى من أي وقت مضى. وأحدث مثال على ذلك هو 911 توربو إس، وهي سيارة قوية على المسار لفتت انتباه شركات تعديل السيارات التي تتطلع إلى استخلاص المزيد من القوة من الطراز. ظهر مقطع فيديو يظهر سيارة 911 Turbo S المضبوطة وهي تتنافس وجهاً لوجه في سلسلة من سباقات السحب ضد بورش 918 سبايدر، مما يسلط الضوء على كيفية تضييق فجوة الأداء بين السيارتين.

عندما يتعلق الأمر بمجموعة نقل الحركة، تستخدم 918 سبايدر نظامًا هجينًا. فهو يجمع بين محرك V4.6 سعة 8 لتر مع محركين كهربائيين، واحد على كل محور. يؤدي هذا الإعداد إلى إنتاج إجمالي يبلغ 887 حصانًا و944 رطلًا من عزم الدوران. من ناحية أخرى، لا تحتوي سيارة 911 Turbo S على مساعدة كهربائية، ولكنها تتلقى نغمة خفيفة من محرك ES. يوفر محركها ذو الشاحن التوربيني المزدوج سعة 3.8 لترًا بستة أسطوانات قوة 650 حصانًا و590 رطلًا من عزم الدوران في شكل مخزون. ومع ذلك، مع ترقيات مثل المبردات الداخلية الجديدة ومجموعة عادم التيتانيوم، تنتج 911 المعدلة 888 حصانًا و737 رطلًا من عزم الدوران.

العامل الآخر الذي يؤثر على الأداء هو الوزن. تعتبر سيارة 911 توربو إس أخف وزناً من سيارة 918 سبايدر، حيث تزن 3,615 رطلاً مقارنة بـ 3,688 رطلاً الهجينة. تتميز كلتا السيارتين بأنظمة الدفع الرباعي لكنهما تستخدمان علب تروس مختلفة. ويأتي طراز 918 مع علبة تروس ذات سبع سرعات، في حين أن طراز 911 مزود بناقل حركة PDK ذو ثماني سرعات.

تكشف سباقات السحب بين طرازي بورشه عن بعض النتائج المثيرة للاهتمام. احتلت 918 سبايدر الصدارة في السباق الأول، حيث فاجأت 911 ونجحت في عبور خط النهاية أولاً. ومع ذلك، في السباقات الثلاثة التالية، ضمنت "911 توربو إس" الفوز، حيث أكملت سباق الربع ميل في 9.7 ثانية مقارنة بـ918 في 9.9 ثانية. وتتفوق 911 أيضًا على السيارة الهجينة في السباقات المتدحرجة، بل إنها تفوز باختبار الفرامل.

كانت سيارة بورش 918 سبايدر تعتبر سيارة متطورة قبل عقد من الزمن، وتتميز بأداء مذهل وسعر مرتفع. ومع ذلك، يمكن الآن لسيارة 911 Turbo S المضبوطة أن تتفوق على 918 مقابل جزء بسيط من التكلفة. يعرض هذا التقدم المستمر في تكنولوجيا السيارات والقدرات الرائعة لضبط ما بعد البيع.

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- العنوان: السيارات أقوى من أي وقت مضى: 911 Turbo S المضبوطة تتفوق على بورشه 918 سبايدر

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