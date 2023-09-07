طائرة شراعية تلتقط صورًا داخل إعصار إداليا: منظور فريد من نوعه للعاصفة

في عرض رائع للابتكار التكنولوجي، أصدرت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) لقطات فيديو تم التقاطها بواسطة طائرة شراعية وهي تطفو داخل إعصار إيداليا. تقوم هذه المركبة السطحية غير المأهولة، التي صممتها وتشغلها شركة Saildrone, Inc.، بجمع البيانات أثناء الإبحار في المحيط المفتوح باستخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية. ويقدم الفيديو لمحة نادرة عن قلب العاصفة القوية.

تُظهر الصور التي التقطتها Saildrone 1083 المياه المظلمة المضطربة للمحيط الأطلسي، وهي ترتفع وتهبط تحت خلفية السحب الكثيفة التي تحجب الأفق. تتسبب ظروف البحر المتقلبة في إمالة طائرة Saildrone ذهابًا وإيابًا، مما يكشف عن الطاقة الهائلة الموجودة داخل إعصار Idalia.

لم تلتقط الطائرة الشراعية لقطات للمناطق الخارجية للعاصفة فحسب، بل مرت أيضًا عبر جدار العين وداخل عين الإعصار نفسه. وواجهت السيارة رياحًا قوية بقوة العاصفة الاستوائية لأكثر من تسع ساعات وواجهت أمواجًا يصل ارتفاعها إلى 31 قدمًا. تم إنجاز هذا العمل الفذ بينما قامت المسبارات المسقطة المتعددة، التي تم نشرها من طائرة NOAA P-3، بجمع بيانات إضافية.

تساهم الأفكار المكتسبة من هذا المنظور الفريد داخل إعصار إداليا في معرفتنا وفهمنا لهذه الظواهر الطبيعية القوية. من خلال الجمع بين قدرات Saildrones والأدوات العلمية الأخرى وتقنيات الاستشعار عن بعد، يمكن للعلماء جمع بيانات قيمة لتحسين نماذج التنبؤ بالأعاصير وتعزيز قدرتنا على التخفيف من آثار هذه العواصف.

يوضح هذا الاستخدام المبتكر لـ Saildrones إمكانية إحداث ثورة في فهمنا للأعاصير وتحسين قدرتنا على حماية المجتمعات الساحلية من قواها المدمرة. مع استمرار تقدم التكنولوجيا، يمكننا أن نتوقع المزيد من التقدم في مجال أبحاث الأعاصير، مما يؤدي في النهاية إلى تنبؤات أكثر دقة واستعداد أفضل في مواجهة هذه الأحداث الجوية القاسية.

مصادر:

– Saildrone, Inc. (التعاريف: الطائرات الشراعية هي مركبات سطحية غير مأهولة تعمل بالطاقة الشمسية والرياح وتقوم بجمع البيانات عند الإبحار في المحيط المفتوح.)

- طائرة NOAA P-3