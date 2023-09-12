يكشف حدث Apple Wonderlust عن موديلات iPhone وWatch الجديدة

بدأ حدث Apple "Wonderlust" الذي طال انتظاره في الولايات المتحدة، حيث تم عرض أحدث موديلات أجهزة iPhone وApple Watch. يؤكد هذا الحدث العديد من الشائعات المحيطة بالأجهزة الجديدة، بينما يكشف أيضًا عن ميزات غير متوقعة.

أحد الإعلانات المهمة هو تحول Apple من اتصالات Lightning إلى USB-C المتوافق مع معايير الصناعة لطراز المبتدئين من سلسلة iPhone الجديدة، iPhone 15. ويتماشى هذا التغيير مع لوائح الاتحاد الأوروبي الجديدة ومن المرجح أن يوفر سرعات نقل بيانات أسرع. ومع ذلك، فإن الإصدار 3 الأسرع من USB-C سيكون متاحًا فقط على iPhone 15 Pro وPro Max.

هناك شائعة أخرى مؤكدة وهي توسيع ميزة "الجزيرة الرقمية" عبر خط iPhone بأكمله. يتميز iPhone 15 و15 Plus الآن بوجود "حبة" أو غطاء متحرك للكاميرا وشق المستشعر في الجزء العلوي من الشاشة. تلقت هذه الميزة ردود فعل إيجابية مع iPhone 14 Pro وPro Max، ولكنها توفر حاليًا وظائف كاملة حصريًا مع تطبيقات Apple الخاصة.

وتثبت أيضًا صحة التسريبات حول طرازي iPhone 15 Pro وPro Max اللذين يتميزان بحافظات تيتانيوم أخف وأقوى، على الرغم من أن السعر يظل كما هو في الطرازات السابقة.

في تطور مفاجئ، كشفت شركة Apple عن ميزة جديدة تسمى Roadside Assist، والتي تعمل على توسيع خدمة الرسائل النصية عبر الأقمار الصناعية. تتوفر هذه الخدمة فقط في الولايات المتحدة بالشراكة مع AAA، وتسمح للمستخدمين بطلب المساعدة على الطريق. إن استثمار شركة Apple في البنية التحتية للأقمار الصناعية لخدماتها النصية عبر الأقمار الصناعية قد أفاد شركة Globalstar الأمريكية.

خلال الحدث، شارك الرئيس التنفيذي لشركة Apple، تيم كوك، قصصًا لأفراد تم حفظهم بواسطة ميزة SOS النصية عبر القمر الصناعي على طراز iPhone 14 الحالي. وقدم كوك أيضًا تحديثًا لجهاز Apple Vision Pro القادم، وهو جهاز واقع مختلط من المتوقع إطلاقه في أوائل العام المقبل.

بشكل عام، نجح حدث Apple's Wonderlust في تلبية الشائعات المتوقعة مع تقديم ميزات جديدة توضح التزام الشركة بالابتكار وتجربة المستخدم.

المصدر: كريس كيل، نيوزيلندا هيرالد