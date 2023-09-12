iPhone مخصص باهظ الثمن ومغطى بالألماس والذهب

قامت شركة روسية تدعى Caviar بإنشاء هاتف iPhone مخصص حصري للغاية ومكلف للغاية. يستهدف هذا الجهاز الفاخر الأثرياء الذين لا يدخرون أي نفقات عندما يتعلق الأمر بالحصرية.

تصف شركة Caviar نفسها بأنها علامة تجارية عالمية متخصصة في إنشاء أجهزة فاخرة مخصصة. تجمع منتجاتها بين التقنيات العالية والمواد الرائعة مثل الذهب والماس والجلود الطبيعية والكربون ومينا المجوهرات والنيازك والمصنوعات اليدوية النادرة.

يكلف هاتف iPhone المخصص المعني مبلغًا مذهلاً قدره 11,636,578 ريالاً. يحتوي الهاتف على غلاف فريد مصنوع من الذهب الأبيض عيار 18 قيراط ومرصع بـ 570 ماسة فردية. بالإضافة إلى ذلك، فهي تأتي مع قلادة قلادة Snowflake Graff من إنتاج Laurence Graff، وهو صائغ إنجليزي مشهور. تبلغ تكلفة القلادة وحدها حوالي 1,323,690،XNUMX،XNUMX راند.

تم تصميم القلادة على شكل ندفة ثلج مخرمة ومزينة بالألماس المستدير والماركيز. تتدلى من سلسلة من الذهب الأبيض مرصعة بالماس المستدير. يبلغ الوزن الإجمالي للألماس الموجود في القلادة حوالي 6.65 قيراط.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها شركة Caviar بإنشاء أجهزة محمولة باهظة الثمن بشكل يبعث على السخرية. لقد سبق لهم أن أنتجوا منتجات مثل iPhone 7 المطلي بالذهب وTyrannophone، وهو iPhone 13 Pro مزود بأسنان Tyrannosaurus rex الأصلية.

تستهدف هذه الأجهزة الباهظة الأفراد الذين لديهم قدر لا يمكن تصوره من الثروة. في حين أن الشخص العادي قد يجد صعوبة في فهم إنفاق مثل هذه المبالغ الباهظة على الهاتف، إلا أنه بالنسبة للأثرياء مجرد وسيلة أخرى للانغماس في أسلوب حياتهم الفاخر.

بشكل عام، أثبتت Caviar نفسها كعلامة تجارية تلبي احتياجات الأثرياء، وتوفر لهم أجهزة مخصصة حصرية وفخمة.

مصادر:

- إسلام أون لاين