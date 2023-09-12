تسلا سايبرتراك: دراما Hubcap على الطريق السريع

اتخذت المشاهدة الأخيرة لسيارة Tesla Cybertruck التي طال انتظارها على الطريق السريع في كاليفورنيا منعطفًا غير متوقع عندما طارت إحدى أغطية عجلاتها وكادت أن تصطدم بسيارة. تم التقاط الحادث من خلال مقطع فيديو تم تحميله على موقع YouTube.

يُظهر الفيديو شاحنة Cybertruck في المسار الثاني لحركة المرور، عندما فجأة عند علامة 10 ثوانٍ، ينخلع غطاء إطار العجلة وينطلق في الهواء. يسافر مسافة قبل أن يصطدم مرة أخرى بالمسار الرابع. تقوم السيارة الموجودة أمام سيارة Dashcam بالفرملة بشكل حاد لتجنب غطاء محور العجلة، ولكن ينتهي بها الأمر بالقيادة فوقه، مما يؤدي إلى تدحرجها بالقرب من مركبة Dashcam. ولحسن الحظ، لم تكن النتيجة أسوأ، حيث أنه من المستحيل التنبؤ بكيفية رد فعل السائقين في مثل هذه المواقف.

في حين أنه قد تكون هناك أسباب مختلفة لسقوط غطاء إطار العجلة، مثل سوء التثبيت أو التصميم، إلا أنه من غير الواضح سبب هذا الحادث بالتحديد. مما لا شك فيه أن مهندسي Tesla سيقومون بالتحقيق في الأمر للتأكد من إجراء أي تحسينات ضرورية قبل الإصدار الرسمي لـ Cybertruck.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن حدث إطلاق Cybertruck قريبًا، بعد تعليقات الرئيس التنفيذي لشركة Tesla Elon Musk في وقت سابق من هذا العام. ومع ذلك، فإن سجل ماسك في الوفاء بالمواعيد النهائية يثير بعض عدم اليقين. ومع ذلك، فقد بدأ إنتاج Cybertruck بالفعل في منشأة Tesla في أوستن، تكساس، وفقًا لصورة نشرتها الشركة في يوليو.

مع ظهور المزيد من التفاصيل، سنقدم تحديثات حول حدث إطلاق Tesla لشاحنة Cybertruck المرتقبة.

المصادر: إلكتريك، يوتيوب

التعاريف:

Hubcap: غطاء تزييني يعلق في منتصف عجلة المركبة

Dashcam: كاميرا مثبتة على لوحة قيادة السيارة لتسجيل منظر الطريق

Cybertruck: شاحنة تيسلا الكهربائية القادمة

الطريق السريع: طريق سريع يتم التحكم في الوصول إليه ومصمم لحركة المرور عالية السرعة

يوتيوب: منصة لمشاركة الفيديو