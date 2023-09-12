الممارسة القائمة على الأدلة وتطور برنامج لا أستطيع الانتظار للتعلم

لا أستطيع الانتظار حتى أتعلم، لقد كان برنامج التعليم الرقمي الذي تقدمه منظمة War Child للأطفال المتأثرين بالصراع يسترشد دائمًا بالأدلة العلمية. ومع ذلك، لكي يعتبر التدخل "مبنيًا على الأدلة" حقًا، يجب أن يفي بمعايير معينة. ومن خلال دراسة واسعة النطاق في أوغندا، نجح برنامج "لا أستطيع الانتظار للتعلم" الآن في تلبية هذه المعايير، مما يمثل تطورًا مثيرًا للبرنامج.

الممارسة المبنية على الأدلة هي مفهوم مفاده أن الممارسات المهنية، مثل التمريض أو التعليم أو الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال، يجب أن تستند إلى أدلة علمية. وهو ينطوي على استخدام عمليات بحث صارمة لإثبات تأثير التدخلات، بدلاً من الاعتماد على التقاليد أو الحدس أو الخبرة الشخصية. يجب أن تكون منظمات الإغاثة على استعداد لمحاسبة نفسها للتأكد من أنها لا تسبب ضرراً أكثر من نفعها.

يبدأ النهج المبني على الأدلة بالتدخلات التي تخضع للبحث العلمي، مثل تقييمات الجدوى أو التجارب ذات الشواهد. تُستخدم نتائج هذه الدراسات لتكييف الطريقة وتحسينها إذا كانت غير حاسمة أو غير كافية. إذا كانت النتائج إيجابية، فإن التدخل يتقدم إلى المرحلة التالية من التقييم.

خضع "لا أستطيع الانتظار للتعلم" لتجربة عشوائية محكومة في أوغندا على مدار الـ 18 شهرًا الماضية. شملت الدراسة 1507 أطفال من 30 مدرسة في منطقة إيسينجيرو. استبدلت نصف المدارس دروس اللغة الإنجليزية والرياضيات العادية ببرنامج "لا أستطيع الانتظار للتعلم" لمقارنة فعاليته بشكل مباشر. وتظهر نتائج الدراسة، التي ستنشر قريبا في مجلة علمية، أن برنامج "لا أستطيع الانتظار للتعلم" لا يقدم أداء أفضل من التعليم القياسي فحسب، بل يتفوق أيضا على معظم برامج تكنولوجيا التعليم المستخدمة في بيئات مماثلة.

تعمل هذه التجربة في أوغندا على ترسيخ مبادرة "لا أستطيع الانتظار للتعلم" كبرنامج متكامل قائم على الأدلة. وهو جزء من مجموعة مكونة من 10 دراسات بحثية أجراها War Child في دول مثل تشاد والأردن ولبنان والسودان منذ بداية البرنامج. وفي السودان، وجدت دراسة أن الأطفال تحسنوا بمقدار الضعف تقريبًا في الرياضيات وما يقرب من ثلاثة أضعاف في القراءة مقارنة ببرنامج التعلم الحكومي للأطفال غير الملتحقين بالمدارس.

يمثل هذا الإنجاز المهم في أوغندا بداية رحلة التوسع الخاصة بشركة Can't Wait to Learn. وتماشيًا مع نهج التوطين، تم تسليم تنفيذ البرنامج إلى البلدية المحلية. من خلال مشاركة ما ينجح وما لا ينجح من خلال البحث، تهدف منظمة "لا أستطيع الانتظار للتعلم" إلى تعزيز التقدم الهادف نحو توفير التعليم المجاني والمنصف والجيد لجميع الأطفال المتأثرين بالصراع.

تم تطوير "لا أستطيع الانتظار للتعلم" في البداية في السودان في عام 2012 وتم اختباره وتنفيذه منذ ذلك الحين في العديد من البلدان. وقد وصل البرنامج إلى حوالي 100,000 ألف طفل حتى الآن، مع وجود آفاق واعدة للنمو في المستقبل.

مصادر:

– لا أستطيع الانتظار للتعلم – برنامج التعليم الرقمي التابع لمنظمة War Child للأطفال المتأثرين بالصراع

– مارك جوردانز، أستاذ الصحة العقلية العالمية للأطفال والمراهقين ومدير قسم البحث والتطوير لأطفال الحرب

- جاسمين تورنر، قائدة البحث في "لا أستطيع الانتظار للتعلم".