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لماذا يتوقع المحلل والت بيكيك أن شركة أبل قد تنخفض إلى 120 دولارًا للسهم الواحد

Byروبرت أندرو

سبتمبر 7، 2023
لماذا يتوقع المحلل والت بيكيك أن شركة أبل قد تنخفض إلى 120 دولارًا للسهم الواحد

في مقابلة أجريت مؤخرًا مع برنامج Fast Money على قناة CNBC، شارك والت بيكيك، الشريك في Lightshed Partners والمحلل في صناعة التكنولوجيا والإعلام والاتصالات (TMT)، توقعاته بشأن أداء أسهم Apple في المستقبل. صرح Piecyk أنه يعتقد أن شركة Apple قد تنخفض إلى ما يصل إلى 120 دولارًا للسهم الواحد.

يعتمد توقع بيكيك على عدد من العوامل. أولاً، يشير إلى المنافسة المتزايدة في سوق الهواتف الذكية، خاصة مع صعود شركات تصنيع الهواتف الذكية الصينية مثل هواوي وشاومي. وتقدم هذه الشركات منتجات تنافسية بأسعار أقل، مما قد يؤدي إلى تآكل حصة أبل في السوق والتأثير على ربحيتها.

بالإضافة إلى ذلك، يذكر بيتشيك التأثير المحتمل للتوترات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين. تعتمد سلسلة التوريد الخاصة بشركة Apple بشكل كبير على التصنيع في الصين، وأي اضطرابات أو زيادة في التكاليف بسبب التعريفات الجمركية يمكن أن تؤثر على النتيجة النهائية للشركة.

علاوة على ذلك، يثير بيكيك مخاوف بشأن دورات الاستبدال الأطول للهواتف الذكية. مع ارتفاع أسعار أحدث طرازات iPhone أكثر من أي وقت مضى، قد يكون المستهلكون أكثر ترددًا في ترقية أجهزتهم بشكل متكرر. وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض أرقام مبيعات شركة Apple والضغط على سعر سهم الشركة.

ومن المهم أن نلاحظ أن توقعات بيتشيك هي تحليله الخاص ولا ينبغي أن تؤخذ على أنها نصيحة مالية. ومع ذلك، فإن أفكاره تسلط الضوء على التحديات المحتملة التي قد تواجهها شركة آبل في المستقبل القريب.

مصادر:
- مقابلة "Fast Money" على قناة CNBC مع والت بيكيك
– شركاء Lightshed، تحليل صناعة TMT

By روبرت أندرو

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