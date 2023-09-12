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Wahoo تطلق مدربًا ذكيًا جديدًا ودراجة ذكية للتدريب الداخلي

Byروبرت أندرو

سبتمبر 12، 2023
Wahoo تطلق مدربًا ذكيًا جديدًا ودراجة ذكية للتدريب الداخلي

أطلقت Wahoo مؤخرًا منتجين جديدين للتدريب الداخلي: مدرب ذكي على أعلى مستوى ودراجة ذكية بأسعار معقولة. يعد Wahoo KICKR MOVE مدربًا ذكيًا يأتي بقاعدة متحركة، مما يسمح له بالانزلاق ذهابًا وإيابًا أثناء رحلتك، مما يوفر تجربة أكثر ديناميكية وغامرة. تم تصميم KICKR MOVE على نفس أساس الطراز السابق، Wahoo KICKR V6/2022، ولكن مع ميزة الحركة الإضافية.

يحتفظ KICKR MOVE بالميزات الأساسية لسابقه، بما في ذلك دقة الطاقة بنسبة +/- 1%، والحد الأقصى للانحدار بنسبة 20%، ودعم ما يصل إلى 2,200 واط من المقاومة. كما أنه يتميز بدعم مزدوج ANT+/Bluetooth Smart، وواي فاي مدمج، والتوافق مع أحجام المحاور المختلفة. يأتي المدرب مع كاسيت 11 سرعة وسعره 1,599.99 دولارًا. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت Wahoo أن KICKR MOVE متوافق مع KICKR CLIMB، ولكن ستكون هناك حاجة إلى محول ملحق.

قدمت Wahoo أيضًا Wahoo KICKR Bike SHIFT، وهي دراجة ذكية جديدة توفر خيارًا أقل تكلفة للتدريب الداخلي. تم تجهيز KICKR Bike SHIFT بميزات متقدمة مثل المعايرة التلقائية، ومحاكاة التحول، ومحاكاة التسلق المدمجة. تبلغ دقة الطاقة +/- 1% وتأتي مع دعم مزدوج ANT+/Bluetooth Smart. يبلغ سعر KICKR Bike SHIFT 2,999.99 دولارًا.

تم اختبار كلا المنتجين من قبل مجموعة متنوعة من الدراجين وتلقيا ردود فعل إيجابية على أدائهما وتعدد استخداماتهما. لقد تمت الإشادة بـ KICKR MOVE، على وجه الخصوص، لقدرتها على توفير تجربة ركوب واقعية من خلال قاعدتها المتحركة.

مع إطلاق هذه المنتجات الجديدة، تهدف Wahoo إلى تزويد راكبي الدراجات في الأماكن المغلقة بخيارات تدريب عالية الجودة وغامرة لموسم التدريب الداخلي القادم. سواء كنت تبحث عن مدرب ذكي أو دراجة ذكية، فإن Wahoo يلبي احتياجاتك.

مصادر:
– صفحة منتج Wahoo KICKR MOVE
- صفحة منتج Wahoo KICKR Bike SHIFT

By روبرت أندرو

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