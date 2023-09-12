نقدم لكم نظام KICKR BIKE SHIFT الجديد بأسعار معقولة من Wahoo

كشفت شركة Wahoo عن نسخة بأسعار معقولة من KICKR BIKE المتطورة والتي تسمى KICKR BIKE SHIFT. بسعر 2,999 دولارًا أمريكيًا، يقدم هذا الطراز الجديد تخفيضًا كبيرًا في السعر مقارنةً بسعر 4,499 دولارًا أمريكيًا لدراجة KICKR BIKE الكاملة. على الرغم من تخفيض الأسعار، لا يزال KICKR BIKE SHIFT يحتفظ بميزات عالية الجودة ويعالج المشكلات الشائعة الموجودة في الطرازات السابقة.

أحد الاختلافات الملحوظة بين KICKR BIKE SHIFT وKICKR BIKE الأصلية هو إزالة محاكاة المنحدر لأعلى ولأسفل المشابهة للتسلق. بالإضافة إلى ذلك، يتميز نظام KICKR BIKE SHIFT بنظام تدريب ذكي أكثر تقليدية ومكونات إطار أنحف، مما يزيد من توافق الراكب ويعالج الشكاوى السابقة حول فرك الفخذ.

فيما يتعلق بالتصميم، يعرض KICKR BIKE SHIFT مقابض ذات تصميم جديد ومشبك مقعد يمكن ربطه باستخدام مفتاح ربط سداسي، مما يضمن ملاءمة آمنة. تم استبدال الأسلاك الفوضوية الموجودة في الطرازات السابقة بنظام أكثر بساطة مع وضع على شكل صندوق التوصيل Di2/AXS، والذي يوفر إدارة أفضل للكابلات والاتصالات اللاسلكية.

عند تقييم المكونات الإلكترونية لـ KICKR BIKE SHIFT، تجدر الإشارة إلى عدم وجود محاكاة التدرج KICKR CLIMB، مما يؤدي إلى تجربة أكثر هدوءًا وبساطة ميكانيكيًا. يختلف نظام نقل الحركة/دولاب الموازنة في KICKR BIKE SHIFT عن نظام نقل الحركة الكهرومغناطيسي الذي يعمل بمحرك والموجود في الطرازات السابقة. يعمل النظام الجديد بشكل مشابه لمدربي Wahoo's KICKR ويوفر رحلة صامتة.

في حين أن KICKR BIKE SHIFT قد تفتقر إلى بعض الميزات المتقدمة لدراجة KICKR BIKE الأصلية، إلا أنها تهدف إلى توفير خيار ميسور التكلفة لراكبي الدراجات الذين يمنحون الأولوية لتجربة تدريب داخلية هادئة وموثوقة. بفضل توافقها المحسّن مع الراكب وتصميمها الانسيابي، توفر KICKR BIKE SHIFT بديلاً مقنعًا في سوق الدراجات الذكية متوسطة المدى.

مصادر:

- تكشف شركة Wahoo عن KICKR BIKE SHIFT الجديد: نسخة بأسعار معقولة من KICKR BIKE (DC Rainmaker) المتطورة.