تواجه فوييجر 1 خللًا في الاتصال بينما يحاول العلماء إصلاحه

يعمل العلماء في وكالة ناسا حاليًا على إصلاح خلل في الاتصال أثر على فوييجر 1، وهو أبعد جسم من صنع الإنسان عن الأرض. كان المسبار، الذي يقع على بعد 24 مليار كيلومتر (15 مليار ميل)، يرسل تيارًا متكررًا وغير مفهوم من الآحاد والأصفار. في حين أن المسبار لا يزال بإمكانه تلقي الأوامر من الأرض، فإن إرسال الرسائل إلى الفضاء بين النجوم يستغرق حوالي 1 ساعة للوصول إلى فوييجر 0، مما يؤخر عملية استكشاف الأخطاء وإصلاحها بشكل كبير.

ونظرًا لطبيعة تأخير الاتصال، سيستغرق الأمر عدة أيام قبل أن يتمكن المهندسون من تحديد ما إذا كانت جهودهم لاستعادة أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمسبار، والتي يبلغ عمرها ما يقرب من نصف قرن، ناجحة. هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها Voyager 1 مشكلات في الاتصال. وفي عام 2022، بدأ المسبار في نقل البيانات عبر جهاز كمبيوتر معيب على متنه، مما أدى إلى رسائل تالفة.

يُعتقد أن الخلل الحالي ينبع من انقطاع الاتصال بين نظام بيانات الرحلة (FDS) لمركبة Voyager 1 ووحدة تعديل القياس عن بعد (TMU)، وهي أحد الأنظمة الفرعية للمسبار. وبالتالي، لا يتم تلقي أي بيانات علمية تتعلق بالفضاء بين النجوم على الأرض، كما يتم تشويه البيانات الهندسية الهامة حول صحة المسبار وحالته. لقد حاول المهندسون حل المشكلة عن طريق إعادة تشغيل FDS، ولكن دون جدوى.

وبينما يواجه علماء ناسا هذه النكسة في الاتصالات، فقد بدأوا في التنقيب في الوثائق القديمة منذ عقود مضت في محاولة لفهم تكنولوجيا المسبار بشكل أفضل. إن أجهزة الكمبيوتر الخاصة بـ Voyager 1، التي تتمتع بقدرة معالجة تبلغ 8,000 تعليمات في الثانية فقط، تتضاءل مقارنة بقدرات الهواتف الذكية الحديثة التي يمكنها التعامل مع أكثر من 100 مليار تعليمات في الثانية.

صُممت فوييجر 1 ونظيرتها فوييجر 2 في الأصل لمهمات استكشاف كوكب المشتري وزحل، وقد تحدتا التوقعات من خلال مواصلة أبحاثهما في الفضاء بين النجوم. ومع ذلك، فإن رحلتهم لا تخلو من القيود. تعتمد المسابير على مولدات الطاقة، والتي ستنفد في النهاية، مما يتركها صامتة أثناء مغامرتها خارج سحابة أورت وأعمق في حزام كويبر.

اقترح بعض الأفراد إرسال رسالة أخيرة إلى Voyager 1 قبل أن تتعطل أنظمة الاتصال الخاصة بها بشكل دائم. سيتم تخزين هذه "الكلمات الأخيرة" في أجهزة الكمبيوتر الموجودة على متن الطائرة ويمكن أن تستمر لآلاف السنين. يعد الخلل الأخير بمثابة تذكير مؤثر بأن الوقت ينفد لتوديع هذه المهمة المميزة.