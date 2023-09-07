الهاتف الذكي Vivo V29e 5G الجديد: الميزات والسعر والمواصفات

أطلقت Vivo مؤخرًا هاتفها الذكي الجديد متوسط ​​المدى وبأسعار معقولة، Vivo V29e 5G، في الهند. يقدم الهاتف الذكي ميزات رائعة بسعر مناسب. يأتي مزودًا بشاشة AMOLED منحنية ثلاثية الأبعاد مقاس 6.78 بوصة توفر دقة FHD + ومعدل تحديث عالٍ يبلغ 3 هرتز. وهذا يضمن تجربة مشاهدة سلسة وغامرة للمستخدمين.

إحدى الميزات البارزة في Vivo V29e 5G هي إعداد الكاميرا القوي. ويتميز بكاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل مزودة بتقنية OIS وعدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل في الخلف، مما يسمح للمستخدمين بالتقاط صور ومقاطع فيديو مذهلة. بالإضافة إلى ذلك، يتميز الهاتف الذكي بعدسة سيلفي بدقة 50 ميجابكسل، مما يجعلها مثالية لالتقاط صور سيلفي عالية الجودة.

يتم تشغيل Vivo V29e 5G بواسطة معالج Snapdragon 695G من Qualcomm ويعمل على نظام التشغيل Funtouch OS 13، الذي يعتمد على نظام التشغيل Android 13. وهو يوفر أداءً سلسًا وخاليًا من التأخير لجميع مهامك اليومية واحتياجاتك متعددة المهام. يأتي الهاتف الذكي أيضًا مزودًا بمستشعر بصمة الإصبع الموجود في الشاشة لفتح القفل بشكل آمن ومريح.

بفضل سعة البطارية التي تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة، يوفر Vivo V29e 5G عمر بطارية طويل الأمد. وهو يدعم الشحن السريع بقوة 44 واط، مما يسمح للمستخدمين بإعادة شحن أجهزتهم بسرعة والعودة إلى استخدامه. تعتبر هذه الميزة مثالية للمستخدمين الذين يتنقلون دائمًا ويحتاجون إلى استمرار تشغيل هواتفهم طوال اليوم.

يتوفر Vivo V29e 5G بلونين جذابين – الأحمر الفني والأزرق الفني. بسعر 26,999 روبية لمتغير 8 جيجابايت + 128 جيجابايت و 28,999 روبية لمتغير 8 جيجابايت + 256 جيجابايت. يمكن شراء الهاتف الذكي من Flipkart ومتجر Vivo India عبر الإنترنت ومتاجر البيع بالتجزئة الشريكة المختلفة.

بشكل عام، يوفر Vivo V29e 5G مزيجًا رائعًا من الأداء القوي والشاشة المذهلة وإمكانيات الكاميرا الرائعة وعمر البطارية طويل الأمد، كل ذلك بسعر مناسب. إنه خيار رائع لأولئك الذين يبحثون عن هاتف ذكي متوسط ​​المدى بميزات متطورة.

مصادر:



– تخفيضات Vivo V29e 5G: https://www.news18.com/news/tech/vivo-v29e-5g-first-sale-today-launch-price-in-india-offers-specations-flipkart-4572277.html



- بهارات أوبادهياي، "سعر الهاتف الذكي Vivo V29e 5G هو 26,999 روبية هندية لمتغير 8 جيجابايت + 128 جيجابايت" (2022)