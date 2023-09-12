Vivo تثير إطلاق T2 Pro 5G في الهند: ما يمكن توقعه

تستعد شركة vivo لإطلاق أحدث هواتفها في سلسلة T، وهو vivo T2 Pro 5G، في الهند. وبدأت الشركة بالتشويق للجهاز، حيث كشفت عن شاشة منحنية ولون ذهبي مذهل. ويأتي ذلك بعد الإطلاق الناجح لجهازي T2x 5G وT2 5G في وقت سابق من هذا العام.

واستنادًا إلى مواصفات T2 5G وiQOO Z7 Pro 5G الذي تم إطلاقه مؤخرًا، فمن المتوقع أن يأتي T2 Pro 5G بميزات مماثلة. يتضمن ذلك شاشة AMOLED منحنية كبيرة مقاس 6.78 بوصة FHD + 120 هرتز، مدعومة بمعالج MediaTek Dimensity 7200 SoC. ومن المرجح أن يأتي الهاتف مزودًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت، مما يضمن سلاسة أداء المهام المتعددة والتطبيقات.

فيما يتعلق بقدرات الكاميرا، من المتوقع أن يحتوي هاتف vivo T2 Pro 5G على كاميرا خلفية بدقة 64 ميجابكسل مصحوبة بكاميرا ثانوية بدقة 2 ميجابكسل. وسيحتوي أيضًا على كاميرا أمامية عالية الدقة بدقة 16 ميجابكسل، مما يجعلها مثالية لالتقاط صور سيلفي مذهلة. ولإبقاء الجهاز يعمل طوال اليوم، سيتم تزويده ببطارية بسعة 4600 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 66 واط، مما يضمن الحد الأدنى من وقت التوقف للمستخدمين.

ومن المتوقع أن يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل حول هاتف vivo T2 Pro 5G في الأيام المقبلة، حيث من المقرر أن يتم إطلاق الهاتف في وقت لاحق من هذا الشهر. سيكون الجهاز متاحًا للشراء على موقع Flipkart، بالإضافة إلى الموقع الرسمي لشركة Vivo. بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن تقوم المتاجر غير المتصلة بالإنترنت بتخزين الهاتف للعملاء الذين يفضلون الشراء داخل المتجر.

بفضل ميزاته الواعدة وتصميمه الأنيق، من المتوقع أن يكون هاتف vivo T2 Pro 5G هاتفًا منتظرًا للغاية في الهند. ينبغي لعشاق الهواتف المحمولة والمستهلكين المهتمين بالتكنولوجيا أن يترقبوا إطلاقه رسميًا وتوافره لاحقًا.

مصادر:

– سريفاتسان سريدهار، متحمس لتكنولوجيا الهاتف المحمول [بدون عنوان URL]