يمكن الآن لمستخدمي vivo X90 Pro في الهند التسجيل في برنامج Android 14 Preview

تنبيه لمستخدمي vivo X90 Pro في الهند! إذا كنت لا تستطيع الانتظار لتجربة Android 14 وFuntouch OS 14 القادم من vivo، فلديك الآن فرصة المشاركة في برنامج Android 14 Preview.

للتسجيل في البرنامج، تأكد من أن جهاز vivo X90 Pro يعمل بإصدار البرنامج الثابت 13.1.13.8.W30.V000L1 أو أعلى. بعد ذلك، انتقل إلى قائمة الإعدادات > تحديث النظام على جهازك وانقر على أيقونة الترس في الزاوية العلوية اليمنى. ومن هناك، اضغط على "الإصدار التجريبي" لتقديم الطلب للبرنامج. سيسمح لك القبول في البرنامج بتثبيت Funtouch OS 14 المستند إلى Android 14 على جهازك من خلال قائمة الإعدادات > ترقية النظام. من المهم ملاحظة أن هناك 500 فتحة متاحة فقط، لذا قد ترغب في التصرف بسرعة.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذا برنامج تجريبي، لذلك قد تكون هناك أخطاء ومشكلات قد تؤثر على تجربتك. لذلك، يُنصح بتجنب تثبيته على جهازك الأساسي. إذا قررت المتابعة، فتذكر الاحتفاظ بنسخة احتياطية من بياناتك قبل التسجيل. إذا كانت لديك أي أسئلة حول البرنامج، يمكنك العثور على إجابات لها في قسم الأسئلة الشائعة الموجود هنا. التسجيلات مفتوحة بالفعل، وسيتم إصدار التحديث في 18 سبتمبر.

إذا كنت تفكر في شراء vivo X90 Pro، فيمكنك مراجعة مراجعتنا لمزيد من المعلومات. بالإضافة إلى ذلك، يتوفر مراجعة فيديو لمشاهدتها أدناه.

مصادر:

– Funtouch OS تويتر (@FuntouchOS_IN)

– قسم الأسئلة الشائعة لبرنامج معاينة Android 14 لجهاز X90 Pro