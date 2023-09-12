تم تكريم GIThrive التابع لشركة Vivante Health لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والصحة المدعومة من قبل أصحاب العمل

تم اختيار Vivante Health لتكون في الدور ربع النهائي في فئتين في حفل توزيع جوائز الصحة الرقمية لعام 2023 التابع لمؤسسة Digital Health Hub. تستخدم منصة GIThrive الافتراضية الخاصة بالشركة الذكاء الاصطناعي (AI) وهي معترف بها في كل من أفضل استخدام للذكاء الاصطناعي في مجال التكنولوجيا الصحية وفئتي الصحة المدعومة من قبل أصحاب العمل.

GIThrive هو حل رقمي لصحة الجهاز الهضمي يقدم الدعم للأفراد الذين يعانون من اضطرابات الجهاز الهضمي. تجمع المنصة بين التكنولوجيا المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والمساعدة على مدار الساعة من أخصائيي التغذية والمدربين الصحيين المسجلين، والوصول إلى شبكة من أطباء الباطنة وأطباء الجهاز الهضمي للتشخيص والعلاج. وكانت النتائج مثيرة للإعجاب، حيث أبلغ أكثر من 90% من المستخدمين عن تحسن في أعراض الجهاز الهضمي ونوعية الحياة. علاوة على ذلك، فإن المؤسسات التي تقدم GIThrive كمزايا للموظفين تشهد تخفيضات بنسبة 15% أو أكثر في النفقات الطبية المتعلقة بالجهاز الهضمي.

في فئة أفضل استخدام للذكاء الاصطناعي في فئة التكنولوجيا الصحية، تتميز GIThrive التابعة لشركة Vivante Health بخطط الرعاية الشخصية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. تم تصميم هذه الخطط للتخفيف من أعراض الجهاز الهضمي وتقليل تكاليف الرعاية الصحية. قد تشمل التوصيات تعديلات النظام الغذائي ونمط الحياة، والموارد التعليمية عبر الإنترنت، والعلاج السلوكي المعرفي، والاستشارات مع المدربين الصحيين، والتدخلات السريرية مثل الاختبارات المعملية ومواعيد الرعاية الصحية عن بعد.

إن الإدراج في فئة أفضل رعاية صحية مدعومة من صاحب العمل هو انعكاس لشراكات Vivante مع أصحاب العمل لدمج صحة الجهاز الهضمي في خطط المزايا الخاصة بهم. ومن خلال تطبيق GIThrive، شهدت المؤسسات انخفاضًا في تكاليف الرعاية الصحية المرتبطة بمشاكل الجهاز الهضمي. أظهر الموظفون تحسنًا في الالتزام بالأدوية وتعديل السلوك، مما أدى إلى انخفاض عدد الزيارات إلى غرف الطوارئ وحالات دخول المستشفى. في الواقع، تعد مشكلات الجهاز الهضمي من بين أهم خمس نفقات للرعاية الصحية للعديد من الشركات.

يسلط بيل سنايدر، الرئيس التنفيذي لشركة Vivante Health، الضوء على أهمية خطط العلاج الشخصية والدعم المستمر الذي تقدمه منصة GIThrive. مع GIThrive، يمكن للأفراد الوصول إلى ثروة من الموارد الصحية للجهاز الهضمي في مكان واحد، مما يسمح بالرعاية الفورية واستمرارية العلاج. يعرب سنايدر عن امتنانه للاعتراف في كلتا الفئتين، مشددًا على التأثير الإيجابي الذي تحدثه Vivante Health على أعضائها والنتائج المؤكدة التي يحققونها.

سيتم الإعلان عن المرشحين النهائيين لجوائز الصحة الرقمية في 22 سبتمبر، مع الكشف عن الفائزين في النهائي الكبير في HLTH 2023 في لاس فيغاس في 9 أكتوبر.

حول Vivante Health: Vivante Health هي شركة رعاية صحية رقمية مكرسة لإحداث ثورة في إدارة الحالات المزمنة، بدءًا من الأمعاء. تجمع رعاية الجهاز الهضمي الافتراضية الخاصة بهم بين التكنولوجيا المبنية على البيانات وفريق منسق من الأطباء وأخصائيي التغذية والمدربين الصحيين لتقديم رعاية شخصية وفي الوقت المناسب. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة موقع شركة Vivante Health أو اتصل بـ [email protected].

المصدر: فيفانتي هيلث