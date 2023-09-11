يطلق مجلس Virginia Spirits برنامج جواز السفر الرقمي

قدم مجلس Virginia Spirits مؤخرًا برنامج جواز سفر رقمي جديد، والذي يسمح للمستخدمين باستكشاف أكثر من 30 مصنع تقطير في جميع أنحاء الولاية. البرنامج، المعروف باسم Virginia Spirits Passport، متاح للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 21 عامًا أو أكبر، ويوفر الوصول إلى العروض والخصومات الحصرية.

من خلال الاشتراك في برنامج جواز السفر المجاني، يمكن للمشاركين تجميع النقاط من خلال تسجيل الوصول في معامل التقطير المختلفة. يمكن استبدال هذه النقاط بجوائز مثيرة، بما في ذلك تذاكر لمعرض Virginia Spirits Expo والاشتراك في اليانصيب لقضاء عطلات وتجارب فريدة.

من المقرر أن يستمر برنامج جواز السفر حتى 31 أغسطس 2024، مما يوفر وقتًا كافيًا للمشاركين لزيارة مختلف مصانع التقطير في فيرجينيا والاستمتاع بها. تم أيضًا تحديد شهر سبتمبر باعتباره شهر المشروبات الروحية في فيرجينيا، مما يجعله الوقت المثالي لبدء استكشاف مشهد المشروبات الروحية المتنوع والنابض بالحياة في الولاية.

بالإضافة إلى مصانع التقطير الحالية، من المتوقع أن ينضم المزيد إلى البرنامج، مما يوفر للمشاركين المزيد من الفرص لفتح العروض الخاصة واكتشاف المشروبات الروحية الجديدة. بعض مصانع التقطير المشاركة حاليًا في البرنامج تشمل Deep Creek Distilling، وشركة Ironclad Distillery، وBeach Vodka، وWaterman Spirits، وChesapeake Bay Distillery، وTarnished Truth Distilling Co.، و8 Shires Coloniale Distillery، وCopper Fox Distillery.

للبدء باستخدام Virginia Spirits Passport، يمكن للمستخدمين زيارة الموقع الرسمي على virginiaspirits.org/passport. وهنا، يمكنهم الاشتراك في البرنامج وبدء رحلتهم عبر عالم أرواح فيرجينيا.

مصادر:

– Rekaya Gibson, 757-295-8809, [email protected]

- تقطير ديب كريك، 801 شارع بتلر، جناح 12، تشيسابيك

– شركة Ironclad Distillery، 124 شارع 23، نيوبورت نيوز

– معرض فيرجينيا سبيريتس، ​​مركز ماك آرثر (الساحة الخارجية)، 300 شارع مونتيسيلو، نورفولك

– بيتش فودكا، 1375 أوشيانا الجادة، فيرجينيا بيتش

– ووترمان سبيريتس، ​​712-أ أتلانتيك أفينيو، فيرجينيا بيتش

– مصنع تقطير خليج تشيسابيك، 437 جادة فيرجينيا بيتش، فيرجينيا بيتش

– شركة Tarnished Truth Distilling، 4200 أتلانتيك أفينيو، فيرجينيا بيتش

– 8 Shires Coloniale Distillery، 7218 ميريماك تريل، ويليامزبرغ

– مصنع تقطير النحاس فوكس، 901 طريق الكابيتول لاندينغ، ويليامزبرغ