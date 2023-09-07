ترك العملاء عالقين بسبب تعطل تطبيق Virgin Money

يواجه العديد من عملاء Virgin Money في المملكة المتحدة صعوبات في الوصول إلى حساباتهم الجارية وحسابات التوفير وإجراء الدفعات ببطاقات الائتمان بسبب تعطل تطبيق الشركة. يبدو أن المشكلة جزء من مشكلة أوسع تؤثر على خدمات فيرجن المختلفة.

أبلغ العديد من العملاء عن عدم قدرتهم على تسجيل الدخول إلى حساباتهم على الرغم من وجود اتصال إنترنت مستقر وتحديث التطبيق. ونتيجة لذلك، لا يتمكن الكثيرون من تحويل الأموال لأغراض عاجلة مثل دفع الفواتير أو الذهاب إلى العمل. لم تعالج Virgin Money الشكاوى على وسائل التواصل الاجتماعي أو أصدرت بيانًا عامًا حول الانقطاع.

أبلغت خدمة المراقبة Downdetector عن مئات الحوادث المتعلقة بالشركة، حيث كانت 76% من المشكلات مرتبطة بالإنترنت الأرضي، و14% بمشكلات الإشارة، و10% بالبث المباشر. داخل تطبيق Virgin Money، يتم استقبال المستخدمين برسالة خطأ تفيد بأن التطبيق غير متوفر حاليًا ولكن الشركة تعمل على حل المشكلة.

أعرب العملاء عن إحباطهم وقلقهم بشأن خلل التطبيق. شارك أحد المستخدمين معاناته بشأن عدم قدرته على الوصول إلى مدخراته وسداد الفواتير المعلقة. أبلغ عملاء آخرون عن مشكلات مستمرة، بما في ذلك عدم القدرة على تحويل الأموال أو تقديم شكاوى داخل التطبيق.

وبحسب موقع Downdetector، فإن المشاكل مع Virgin Media، إحدى الخدمات التي تقدمها مجموعة Virgin Group، تزايدت منذ ليلة الأربعاء. ويستمر الارتفاع الكبير في المشكلات حتى صباح الخميس.

نظرًا لأن Virgin Money تعمل على حل تعطل التطبيق، يُنصح العملاء المتأثرون بمتابعة التحديثات عبر القنوات الرسمية أو الاتصال بدعم العملاء للحصول على المساعدة.

مصادر:

– داون ديتيكتور