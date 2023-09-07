تم تأكيد الدكتور فين ديواكار كمتحدث رئيسي في مؤتمر الصحة الرقمية Rewired 2024

تم الإعلان عن الدكتور فين ديواكار، المدير المؤقت القادم للتحول في هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا، كمتحدث رئيسي في مؤتمر Digital Health Rewired 2024. ويعتبر هذا الحدث، الذي سيعقد في NEC في برمنغهام في الفترة من 12 إلى 13 مارس 2024، الحدث الأول المؤتمر التعليمي وحدث التواصل لتكنولوجيا المعلومات الصحية.

ينضم الدكتور ديواكار إلى مجموعة رائعة من المتحدثين الرئيسيين، بما في ذلك ماثيو تايلور، الرئيس التنفيذي لاتحاد الخدمات الصحية الوطنية، والبروفيسور جريتا ويستوود، الرئيس التنفيذي لمؤسسة فلورنس نايتنجيل، وآنا برادو، مديرة المعلومات الطبية (CMIO) في واحدة من أهم المؤسسات في أوروبا. المستشفيات المتقدمة رقمياً.

خلال مشاركة حديثة في المدارس الصيفية للصحة الرقمية، قدم الدكتور ديواكار نظرة ثاقبة حول مواضيع مختلفة في طليعة جدول أعمال NHS. وكشف أن كل المؤسسات الائتمانية عبر هيئة الخدمات الصحية الوطنية تسير على الطريق الصحيح لتنفيذ نظام سجل المرضى الإلكتروني (EPR) بحلول مارس 2026. كما ناقش مجالات رئيسية أخرى، مثل تطبيق هيئة الخدمات الصحية الوطنية، ومعالجة قوائم الانتظار المتراكمة، وتقييمات النضج الرقمي.

تقدم Digital Health Rewired لمتخصصي الصحة والرعاية منصة لا تقدر بثمن للتواصل والتعاون والتعلم. مع مجتمع متنوع يتكون من NHS ومتخصصي الرعاية الاجتماعية والموردين والشركات الناشئة والمبتكرين وصانعي السياسات والمرضى، يمكن للحاضرين أن يتوقعوا برنامجًا معتمدًا للتطوير المهني المستمر يضم عروضًا تقديمية لأفضل الممارسات وفرصًا واسعة للتواصل.

يغطي برنامج المؤتمر لـ Rewired24 مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك التحول الرقمي والرعاية المتكاملة والقيادة والفرق والذكاء الاصطناعي والبيانات والتحليلات والتمريض الرقمي والصحة الذكية والأمن السيبراني والابتكار وإشراك المرضى.

Rewired24 مجاني لـ NHS والقطاع العام والشركات الناشئة والمنظمات غير الربحية ومقدمي القطاع الثالث والأكاديميين والباحثين. يوفر هذا الحدث فرصة فريدة للاستماع مباشرة إلى الدكتور فين ديواكار وخبراء آخرين حول التحديثات الوطنية والأولويات الرقمية في مجال الرعاية الصحية.

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