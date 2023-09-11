هجوم تصيد جديد يستهدف مستخدمي فيسبوك ماسنجر

ينتشر هجوم تصيد احتيالي مؤخرًا عبر Facebook Messenger، باستخدام شبكة من الحسابات الشخصية المزيفة والمختطفة لإرسال رسائل تحتوي على مرفقات ضارة. الحملة المعروفة باسم MrTonyScam، نشأت من مجموعة مقرها فيتنام وتستخدم عملية متعددة المراحل مع أساليب التشويش لنشر أداة سرقة تعتمد على لغة بايثون.

في هذه الهجمات، يتلقى الضحايا المحتملون رسائل مغرية تحثهم على النقر على مرفقات أرشيف RAR وZIP. تحتوي هذه المرفقات على قطارة تجلب حمولة المرحلة التالية من مستودع GitHub أو GitLab. تتضمن الحمولة بدورها أداة سرقة مبهمة تعتمد على لغة Python والتي تستخرج بيانات اعتماد تسجيل الدخول وملفات تعريف الارتباط من متصفحات الويب المختلفة، وترسلها إلى نقطة نهاية Telegram أو Discord API التي يتحكم فيها الممثل.

أحد الأساليب المثيرة للاهتمام التي يستخدمها المهاجمون هو حذف ملفات تعريف الارتباط المسروقة بعد الاستيلاء عليها. يؤدي هذا إلى تسجيل خروج الضحايا من حساباتهم، مما يمنح المحتالين فرصة لاختطاف جلساتهم وتغيير كلمات المرور والسيطرة على الحسابات.

يشير وجود مراجع اللغة الفيتنامية في الكود المصدري لبرنامج سرقة Python، بالإضافة إلى استخدام Cốc Cốc، وهو متصفح شهير يعتمد على Chromium في فيتنام، إلى وجود روابط لممثل التهديد بالبلاد.

وقد حققت الحملة معدل نجاح مرتفع نسبيًا، حيث أصيب ما يقدر بنحو 1 من بين 250 ضحية خلال الثلاثين يومًا الماضية. تم الإبلاغ عن معظم التنازلات في دول مثل الولايات المتحدة، وأستراليا، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وإندونيسيا، واليابان، ونيبال، وأسبانيا، والفلبين، وفيتنام.

الدافع وراء هذه الهجمات هو إمكانية تحقيق الدخل من حسابات فيسبوك ذات السمعة العالية وتقييمات البائعين وعدد كبير من المتابعين. يمكن بيع هذه الحسابات في الأسواق المظلمة أو استخدامها لنشر الإعلانات وعمليات الاحتيال على نطاق واسع من الجمهور.

من المهم لمستخدمي Facebook Messenger توخي الحذر عند فتح المرفقات أو النقر على الروابط، خاصة من المرسلين غير المألوفين. إن الحفاظ على تحديث البرامج والمتصفحات واستخدام كلمات مرور قوية وفريدة للحسابات عبر الإنترنت يمكن أن يساعد أيضًا في الحماية من هجمات التصيد الاحتيالي.

المصادر: Guardio Labs، WithSecure، Zscaler ThreatLabz