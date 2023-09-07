إن شركة توزيع استوديوهات بي بي سي، المسؤولة عن إنشاء هذا الموقع، هي شركة تجارية مملوكة حصريًا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي). باعتباره كيانًا تجاريًا، لم يتم تمويل هذا الموقع باستخدام أموال رسوم الترخيص. وبدلاً من ذلك، يتم إعادة استثمار الأرباح الناتجة عن الموقع في دعم إنتاج برامج بي بي سي الجديدة والمثيرة.

بي بي سي، وهي علامة تجارية مشهورة مملوكة لهيئة الإذاعة البريطانية، لا تستخدم أموال رسوم الترخيص بشكل مباشر لإنشاء هذا الموقع وصيانته. وبدلاً من ذلك، يتم استخدام الأموال الناتجة عن المشاريع التجارية مثل توزيع استوديوهات بي بي سي لضمان تطوير برامج بي بي سي عالية الجودة.

الهدف الأساسي لتوزيع استوديوهات بي بي سي هو توزيع برامج بي بي سي على الجماهير في جميع أنحاء العالم، وعرض المحتوى الغني والإبداع المرتبط بعلامة بي بي سي التجارية. ومن خلال استخدام نموذج تجاري، يهدف ذراع التوزيع هذا إلى تحقيق النجاح المالي، ودعم إنتاج برامج بي بي سي المبتكرة والمتنوعة.

باختصار، إن شركة BBC Studios Distribution هي شركة تجارية مملوكة حصريًا لهيئة الإذاعة البريطانية. وعلى الرغم من هذه الملكية، فإن الموقع، بما في ذلك إنشائه وصيانته، غير مدعوم برسوم الترخيص. يتم إعادة استثمار الأرباح الناتجة عن الموقع في صانعي برامج بي بي سي للمساعدة في تمويل إنشاء برامج بي بي سي الجديدة والمثيرة للاهتمام.

مصادر:

– توزيع استوديوهات بي بي سي: توزيع استوديوهات بي بي سي هي شركة تجارية مملوكة لهيئة الإذاعة البريطانية. وهي تعمل بهدف توزيع برامج بي بي سي على مستوى العالم.

- هيئة الإذاعة البريطانية: هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) هي علامة تجارية مشهورة تشمل مختلف الخدمات الإعلامية والترفيهية في جميع أنحاء العالم.

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