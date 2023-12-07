ناسا تتعاون مع الصناعة لسيارات الأجرة الجوية الهادئة والطائرات بدون طيار

تعمل ناسا جنبًا إلى جنب مع شركاء الصناعة لتقليل ضوضاء الطائرات وإحداث ثورة في النقل الجوي. وكجزء من هذا الجهد، توفر ناسا أدوات للصناعة للمساعدة في التنبؤ بمستويات الضوضاء أثناء مرحلة تصميم سيارات الأجرة الجوية والطائرات بدون طيار.

أصبحت أهمية الطيران الهادئ واضحة حيث من المتوقع أن تصبح سيارات الأجرة الجوية والطائرات بدون طيار جزءًا لا يتجزأ من المطارات المستقبلية، المعروفة باسم المطارات العمودية، في كل من المجتمعات الريفية والحضرية. ولضمان التعايش السلمي، تعمل وكالة ناسا على تسهيل تطوير أدوات التنبؤ بالضوضاء التي يمكن أن تستخدمها الصناعة قبل الحصول على شهادة من إدارة الطيران الفيدرالية.

في اختبار حديث تم إجراؤه في صيف عام 2023، سافر باحثو مركز جلين للأبحاث التابع لناسا إلى مطار سبرينغفيلد-بيكلي المحلي في أوهايو لتقييم سيارة أجرة كهربائية للإقلاع والهبوط العمودي (eVTOL) طورتها شركة Moog. حصل فريق ناسا على بيانات الضوضاء خلال مراحل مختلفة من تشغيل eVTOL، بما في ذلك المغادرة والهبوط والتحليق على ارتفاع 60 قدمًا. تم قيادة الطائرة عن بعد بواسطة مشغل Moog المتمركز على الأرض.

يمثل هذا الاختبار التعاون الثاني بين ناسا وMoog، بعد جولة أولية من الحصول على بيانات الضوضاء في عام 2022. وتعتزم ناسا استخدام البيانات المجمعة من هذه الاختبارات لتعزيز أدوات التنبؤ بالضوضاء وتوفير الأدوات ومجموعة البيانات للصناعة الأمريكية. الهدف هو مساعدة المتخصصين في الصناعة على تصميم سيارات الأجرة الجوية والطائرات بدون طيار مع انبعاثات ضوضاء أقل.

يعد هذا البحث جزءًا من مشروع تقنية الرفع العمودي الثوري (RVLT) التابع لناسا، والذي يندرج ضمن برنامج المركبات الجوية المتقدمة التابع للوكالة. يساهم مشروع RVLT في مهمة التنقل الجوي المتقدمة التابعة لناسا من خلال تقديم بيانات مهمة لتوجيه تطوير الصناعة لسيارات الأجرة الجوية الكهربائية والطائرات بدون طيار.

ومن خلال التعاون مع شركاء الصناعة وتزويدهم بالأدوات والمعرفة الأساسية، تهدف ناسا إلى إحداث عصر جديد من النقل الجوي الهادئ والفعال.