تطلق شركة Pixel Sky Animations أول عرض ضوئي بدون طيار في فانكوفر في حفل Open-Air Gala

ستحتفل شركة Pixel Sky Animations، التي تتخذ من فانكوفر مقرًا لها، بإطلاقها العام الرسمي من خلال حفل Open-Air Gala في 15 سبتمبر. وسيتضمن الحدث، الذي سيقام في Science World وFalse Creek، أول ضوء بدون طيار في فانكوفر. العرض الذي استقطب جمهورًا متوقعًا يبلغ 700 مشارك.

تعتقد شركة Pixel Sky Animations أن سرد القصص ضروري لكل أداء رائع. من خلال عروض الطائرات بدون طيار، يهدفون إلى جذب وإلهام وإبهار الجماهير من جميع الأعمار باستخدام سماء الليل كلوحة فنية لرسم القصص. تم تصميم العرض الضوئي للطائرة بدون طيار بدقة من أجل المشاهدة المثالية من نقطة محورية محددة في Science World، ولكن سيكون مرئيًا من زوايا مختلفة على طول السور البحري False Creek.

سيقدم حفل Open-Air Gala تجربة كوكتيل منسقة من Bootleggers ومعرضًا فنيًا غامرًا من Chali Rosso Art Gallery. سيتم تقديم مرحلتين للأداء تحت عنوان منسقي الأغاني العالميين راي كاش وديزا. ستتاح للحاضرين الفرصة للانتقال إلى عوالم جديدة من خلال الفن القائم على التكنولوجيا.

تبدأ أسعار تذاكر حفل Open-Air Gala من 45 دولارًا بالإضافة إلى الرسوم ويمكن شراؤها عبر الإنترنت. من المتوقع أن تكون أمسية ترفيهية لا تُنسى، تجمع بين الاستخدام المبتكر للطائرات بدون طيار مع الموسيقى والفن والمزج.

مصادر:

- عالم العلوم

- الرسوم المتحركة بكسل سكاي

- كوكتيل المهربين

- معرض شالي روسو للفنون