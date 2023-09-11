حاكم فرجينيا يصدر خططًا لتوسيع النطاق العريض على مستوى الولاية

كشف حاكم فرجينيا جلين يونجكين عن خطة مدتها خمس سنوات لربط سكان فيرجينيا بنطاق عريض عالي السرعة وبأسعار معقولة. توضح الخطة كيف ستستخدم الولاية مخصصاتها الفيدرالية البالغة 5 مليار دولار لنشر شبكات الإنترنت في المناطق التي تفتقر حاليًا إلى الوصول إليها. من خلال هذه المبادرة، تهدف فيرجينيا إلى إعطاء الأولوية للمنازل والشركات والمجتمعات غير المخدومة، بهدف الوصول إلى ما يقدر بنحو 1.48 موقع.

لم يعد الوصول إلى النطاق العريض عالي السرعة يعتبر ترفًا، بل ضرورة للمشاركة الكاملة في الحياة اليومية. يعتقد الحاكم يونغكين أنه من خلال ربط جميع سكان فيرجينيا عبر النطاق العريض، ستتخذ الولاية خطوة مهمة إلى الأمام في سد الفجوة الرقمية.

بالإضافة إلى توفير الوصول، تؤكد الخطة على أهمية تعزيز محو الأمية الرقمية، وتحسين الرعاية الصحية، وخفض التكاليف لجميع سكان فيرجينيا. ومن خلال تحقيق التغطية الشاملة للنطاق العريض، ستتمكن الدولة من توجيه جهودها وتمويلها نحو هذه المجالات الحيوية.

يعد برنامج حقوق النطاق العريض والوصول والنشر (BEAD)، الممول من قبل القانون الفيدرالي للاستثمارات في البنية التحتية والوظائف، مبادرة وطنية تهدف إلى توسيع الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة. ستتولى وزارة الإسكان وتنمية المجتمع في فرجينيا (DHCD) إدارة مخصصات الولاية البالغة 1.48 مليار دولار أمريكي من مشروع BEAD. سيكمل هذا التمويل الجهود المستمرة التي تبذلها مبادرة فرجينيا للاتصالات (VATI) للوصول إلى المناطق المحرومة في جميع أنحاء الولاية.

بمجرد إنشاء الوصول الشامل إلى النطاق العريض، ستحول DHCD تركيزها نحو تعزيز القدرة على تحمل التكاليف وتحسين اعتماد خدمات النطاق العريض. الهدف هو التأكد من أن جميع سكان فيرجينيا يمكنهم الوصول إلى هذه الخدمة المهمة والاستفادة منها.

كانت فرجينيا رائدة في سد الفجوة الرقمية، حيث خصصت أكثر من 935 مليون دولار من التمويل الحكومي والفدرالي منذ عام 2017. وقد أدت هذه الاستثمارات إلى توسيع البنية التحتية للنطاق العريض إلى أكثر من 388,000 موقع في 80 مدينة ومقاطعة في جميع أنحاء الكومنولث. وتم استكمال التمويل بمبلغ إضافي قدره 1.1 مليار دولار من الأموال المقابلة من الحكومات المحلية ومقدمي خدمات الإنترنت.

يقبل DHCD حاليًا التعليقات العامة على الاقتراح الأولي لـ BEAD حتى 19 سبتمبر. وتتيح هذه الفرصة للمدخلات العامة لأصحاب المصلحة تقديم التعليقات والمساهمة في تطوير خطة توسيع النطاق العريض.

ويعد التزام فرجينيا بسد الفجوة الرقمية بمثابة نموذج وطني للولايات الأخرى. ومن خلال إعطاء الأولوية للنطاق العريض الميسور التكلفة والذي يمكن الوصول إليه، يضمن الكومنولث عدم تخلف أي مجتمع عن الركب في العصر الرقمي.

مصادر:

– مكتب حاكم ولاية فرجينيا

– دائرة الإسكان وتنمية المجتمع (DHCD)