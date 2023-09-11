برنامج تدريبي جديد يهدف إلى سد الفجوة الرقمية في المناطق الريفية في ولاية تينيسي

أبرم معهد الزراعة بجامعة تينيسي ومؤسسة AT&T شراكة لإطلاق برنامج التدريب على المعرفة الرقمية للنطاق العريض في ولاية تينيسي، لمعالجة التحديات التي تواجهها المجتمعات الريفية في الوصول إلى الإنترنت عريض النطاق. ومن خلال هذا البرنامج، سيتلقى المواطنون في 42 مجتمعًا عبر ولاية تينيسي التدريب والتعليم لتحسين مهاراتهم الرقمية وزيادة اعتماد النطاق العريض.

بدأت مؤسسة AT&T المبادرة من خلال تقديم شيك بقيمة 100,000 دولار إلى جامعة تينيسي في 7 سبتمبر. وسيمكن هذا التمويل UT Extension من توفير التدريب العملي للأفراد في المقاطعات التي تعاني من ضائقة اقتصادية، والذين لديهم حاليًا إمكانية وصول محدودة أو معدومة إلى الإنترنت عريض النطاق. ومن خلال سد هذه الفجوة الرقمية، يهدف البرنامج إلى تزويد السكان بفرص جديدة للتوظيف وتنمية المهارات والبرامج التعليمية.

يؤكد سريدهار أبندرام، الأستاذ المشارك في اقتصاديات الزراعة والموارد في جامعة تكساس، على أهمية الشراكة مع مؤسسة AT&T في معالجة الفجوة الرقمية. وسيشارك البرنامج بنشاط ويستثمر في تدريب المواطنين، وتعزيز الشراكات مع الشركات المحلية ورجال الأعمال والمراكز العليا والقوى العاملة في المجتمعات الريفية. ومن خلال هذه التعاونات، يسعى البرنامج إلى تمكين المقيمين بالمهارات والمعرفة اللازمة للتنقل في العالم الرقمي.

تعترف جويل فيليبس، رئيسة شركة AT&T بولاية تينيسي، بالتزام الشركة بدعم البرامج الهامة، مثل برنامج التدريب على القراءة والكتابة الرقمية في جامعة تكساس. ويُنظر إلى هذا البرنامج على أنه وسيلة ليس فقط لتوسيع وتعزيز شبكات النطاق العريض ولكن أيضًا للمساهمة في بناء مجتمعات أقوى ومستقبل أفضل.

في الختام، سيلعب برنامج التدريب على المعرفة الرقمية للنطاق العريض في ولاية تينيسي دورًا حاسمًا في تزويد المجتمعات الريفية في ولاية تينيسي بالمهارات الرقمية اللازمة للمشاركة في العصر الرقمي الحالي. ومن خلال التعاون بين جامعة تينيسي ومؤسسة AT&T، سيتمكن المقيمون من الوصول إلى ورش العمل التعليمية والتدريب، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وسد الفجوة الرقمية.

مصادر:

– UTIA.tennessee.edu