رؤى جديدة حول وظائف الجهاز المناعي البشري وأهداف العلاج المحتملة

لقد قطع العلماء في معاهد جلادستون خطوات كبيرة في فهم كيفية عمل الجهاز المناعي، وذلك باستخدام تقنية كريسبر المتقدمة التي تسمى التحرير الأساسي لاستكشاف الخلايا التائية البشرية على المستوى الجزيئي ("ترسم الطفرات ذات التحرير الأساسي الأليلات لضبط وظائف الخلايا التائية البشرية"). إن أبحاثهم الرائدة، المنشورة في مجلة Nature، لديها القدرة على إحداث ثورة في العلاجات المناعية وتحديد أهداف دوائية جديدة لمختلف الحالات، بما في ذلك السرطان وأمراض المناعة الذاتية.

ومن خلال تحليلهم الدقيق لأكثر من 100,000 ألف موقع ضمن ما يقرب من 400 جين موجود في الخلايا التائية البشرية العاملة، اكتشف الباحثون نيوكليوتيدات محددة، وهي اللبنات الأساسية للحمض النووي، والتي تؤثر على الاستجابات المناعية. يوفر تحديد هذه الوحدات الجينية رؤى مهمة حول المواقع الدقيقة داخل البروتينات التي تنظم وظيفة المناعة. تقدم هذه المعرفة خريطة طريق واضحة لتطوير الأدوية المعدلة للمناعة في المستقبل.

يؤكد الدكتور أليكس مارسون، كبير الباحثين الذي يقود الدراسة، على أهمية النتائج التي توصلوا إليها. ويشير إلى أن أبحاثهم قد أسفرت عن "خرائط دقيقة وغنية بالمعلومات بشكل مذهل" لتسلسلات الحمض النووي ومواقع البروتين المرتبطة بالاستجابات المناعية البشرية. لا تسلط هذه الخرائط الضوء على الطفرات التي لوحظت في المرضى الذين يعانون من اضطرابات مناعية فحسب، بل توفر أيضًا مصدرًا قيمًا لبرمجة علاجات مناعية أكثر فعالية للسرطان والمناعة الذاتية والالتهابات.

أثارت الخلايا التائية، التي تلعب دوراً أساسياً في الاستجابة المناعية وتنظيمها، اهتمام العلماء باعتبارها أهدافاً محتملة لعلاج الأمراض الصعبة. ومن خلال الاستفادة من قوة تحرير القواعد، وهي تقنية أحدث تعتمد على كريسبر، اكتسب الباحثون دقة غير مسبوقة في إجراء تغييرات مستهدفة على مواقع الحمض النووي داخل الجينات الفردية، مما يؤدي إلى فهم أكثر دقة لسلوك الخلايا التائية.

إن الأهمية السريرية للدراسة جديرة بالملاحظة، حيث تم إجراؤها باستخدام الخلايا التائية الأولية من المتبرعين بالدم البشري. يسلط الدكتور رالف شميدت، المؤلف الأول المشارك لهذه الورقة، الضوء على تركيز الدراسة على الأساس الجيني لوظائف الخلايا المناعية. توفر القدرة على استجواب الخلايا التائية على مستوى النوكليوتيدات مخططات أساسية لتطوير الأدوية والتشخيص والمساعي العلمية الأخرى.

وللتعامل مع ثروة البيانات المتولدة من أكثر من 100,000 موقع للخلايا التائية، لعبت الجينوميات الحاسوبية دورًا حيويًا. استخدم الدكتور كارل وارد، باحث ما بعد الدكتوراه المشارك في الدراسة، التحليل الحسابي لتوضيح المقاييس المهمة لوظيفة الخلية. يمكن أن يكون هذا التعيين الوظيفي الشامل بمثابة مورد لا يقدر بثمن لعلماء المناعة ومطوري الأدوية.

يتوقع الدكتور وارد أن تبشر هذه الدراسة التي نشرتها مجلة Nature ببداية حقبة جديدة من اكتشافات الخلايا المناعية، مشيرًا إلى أن أدوات حل الأمراض لدينا ستستمر في التقدم. وهو يتصور استخدام هذه الخرائط التفصيلية لتصميم علاجات تعمل على ضبط وظيفة الخلايا التائية لتحسين علاجات السرطان أو معالجة أمراض المناعة الذاتية. ومع المزيد من التكامل بين مجموعات البيانات الحالية وأدوات الذكاء الاصطناعي، فإن إمكانيات إجراء تحقيقات مبتكرة وتدخلات علاجية لا حصر لها.