إستونيا تنضم إلى جهود الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتعزيز أدوات الإدارة الإلكترونية

في خطوة مهمة نحو تحسين أدوات الإدارة الإلكترونية، أعلنت إستونيا عن شراكتها مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتحويل الطريقة التي يتواصل بها المواطنون في البلدان الشريكة مع حكوماتهم. ويهدف هذا التعاون، إلى جانب أوكرانيا، إلى دعم اعتماد البنية التحتية العامة الرقمية، وتعزيز التبادلات المحسنة بين أنظمة التشغيل.

ستقدم إستونيا، المعروفة بخبرتها في بناء بنية تحتية عامة رقمية آمنة، إرشادات الخبراء للدول الشريكة من خلال المركز الإستوني للتنمية الدولية (ESTDEV). لقد قطعت البلاد بالفعل خطوات كبيرة من خلال منصة تبادل البيانات المعتمدة على نطاق واسع X-Road ومنصة الحكومة الرقمية القادمة mRiik.

ومن ناحية أخرى، أصبحت أوكرانيا رائدة على مستوى العالم في مجال الحكومة الرقمية من خلال منصة Diia الخاصة بها. تربط Diia أكثر من 19 مليون أوكراني بأكثر من 120 خدمة حكومية، مما يجعل أوكرانيا نموذجًا للحوكمة الرقمية. لقد كان لها دور فعال في دفع التحول الرقمي في البلاد.

ومن خلال التعاون مع إستونيا وأوكرانيا، تهدف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى مساعدة البلدان الشريكة على تبني التقنيات التي تقدم خدمات عامة وخاصة آمنة وجديرة بالثقة وشاملة. ويهدف هذا الجهد إلى الحد من الفساد وتعزيز مشاركة المواطنين في العمليات السياسية.

وقد أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سابقًا عن التزامها بدعم كولومبيا وكوسوفو وزامبيا في إنشاء وتعزيز بنيتها التحتية العامة الرقمية. يعتمد إعلان اليوم حول تعاونه مع ESTDEV على الشراكة طويلة الأمد بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وأوكرانيا في تعزيز التحول الرقمي في البلاد.

قامت حكومة أوكرانيا، بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، باستثمارات كبيرة في البنية التحتية العامة الرقمية، والأمن السيبراني، وخصوصية البيانات، والقوانين، واللوائح، ومهارات المسؤولين الحكوميين. وتقوم أوكرانيا الآن بمشاركة التكنولوجيا والخبرة مع الدول الأخرى، مما يوفر لها البنية التحتية الأساسية والأنظمة اللازمة للتحول الرقمي الناجح.

وتدل هذه الشراكة بين إستونيا وأوكرانيا والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على جهد جماعي لتعزيز أدوات الإدارة الإلكترونية على مستوى العالم، وتحسين التفاعل بين المواطنين والحكومة، وتعزيز الخدمات العامة الفعالة والشاملة.

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– الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: [المصدر]

– المركز الإستوني للتنمية الدولية (ESTDEV) [المصدر]

– منصة ضياء [المصدر]